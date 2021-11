The harder they fall, som hadde premiere på Netflix 3. november, baserer seg på en historie om cowboyen Nat Love, spilt av Majors, som etter å ha fått vite at hans erkefiende Rufus Buck har rømt fra fengsel, finner tilbake til sin gamle gjeng for å ta hevn. Hvorfor er de erkefiender? Det forteller filmen oss med en gang: Buck myrdet brutalt Loves foreldre – rett foran øynene hans som liten gutt. Plottets konflikt fyres også opp av at Loves gjeng hadde ranet «The Rufus Buck Gang» for et stort bytte.