Vil du betale 75.000 kroner eller mer for en flaske vin?

Vinene til auksjonen kommer fra privatpersoner som selger på grunn av et arveoppgjør, restauranter med likviditetsproblemer eller vininvestorer som spekulerer i prisoppganger. Kjøperne av vinen er i all hovedsak menn som samler på vin eller dem som har som hobby drikke dyr og gammel vin. Pågangen til årets første auksjon er så stor at Vinmonopolet allerede i mai vil arrangere en ny auksjon.