De drikkevennlige rødvinene i sommer

Å drikke rødvin i sommertemperatur er ikke aller verst om man velger riktig vin. Treffer man derimot feil rødvin, er katastrofen et faktum. Mang en sommerfest blir ødelagt av varm og snerpete rødvin.

Lette fruktdrevne sommerviner

Vinene i dagens artikkel har fellesnevneren at de er fruktdrevne, lette rødviner med balansert alkoholnivå, moderat til ingen fatbruk, og viktigst av alt: Vinene er ikke snerpete på smak. Fyldige, alkoholsterke, fatpregede viner med markerte tanniner (snerpethet) må vente til høsten og vinteren kommer. Finansavisen har plukket ut seks prisgunstige kvalitetsrødviner som innbyr til flere glass fordi de smaker godt.

Drikker etter været

Været har en spesielt stor betydning for hvilken farge vi nordmenn har i glasset. Et godt sommervær og varme får salget av musserende, hvitvin og rosévin til å løfte seg betraktelig. Rosévin er den store vinneren i 2022, viser tall fra Vinmonopolet. Men selv om salget viser noe annet, får vi stadig spørsmål om hvilke rødviner som passer å drikke på sommeren. Og la det være sagt, det er ingen synd å servere en lett fruktdrevet rødvin i sommervarmen selv om duggfriske hvitviner, musserende vin eller roséviner er alternativet. Eneste forutsetning for anbefalingene er at rødvinsservering i varmen bør planlegges litt. Server vinene lettere avkjølt (11–12 grader) og litt om gangen, ofte i store glass.

Klassikeren Beaujolais

Man kommer ikke utenom vinområdet Beaujolais i Frankrike når man snakker om unge, fruktdrevne viner med iboende syrlighet og høy drikkevennlighet. Beaujolais er i endring med god hjelp av de stadig økende vinprisene i Bourgogne. Vinene vi har valgt ut fra Beaujolais er Anne Sophie Dubois’ flotte årgang 2020 av Fleurie l’Alchimiste til kroner 312 og den prisgunstige Les Baies Fleuries Côte de Brouilly 2020 til kroner 180. Begge disse vinene representerer Beaujolais på en utmerket måte, men vi faller mest for den iboende syrligheten og den klassiske fruktdrevne stilen begge produsentene er så flinke til å formidle i sine viner. Om man har grillet andebryst eller indrefilet av svin med bakte rotgrønnsaker og sjysaus, har man en sikker vinner til disse vinene.

Vinene som imponerer

Fra Madrid i Spania har vi plukket ut en liten outsider som lukter og smaker mye, men har en intensitet som gjør vinen interessant når den serveres avkjølt i store glass. Comando G La Bruja de Rozas i årgang 2020 til kroner 288 er et ypperlig valg når helstekte stykker av lam er på grillen, gjerne servert med en glaze av hvitløk og urter og bakte poteter. Sjelden har vi sett en slik vellykket vin laget av Garnacha fra Spania.

Fra Portugal strømmer det på med gode viner i det norske markedet. En vin man bør få med seg er den saftige, svært lettdrikkelige vinen Drink Me Nat Cool Tinto 2021 til kroner 179 fra vinkongen i Portugal, Dirk Niepoort. Vinen er laget av 100 prosent Baga og fremstår som en vin som strengt tatt burde ha kostet hundre kroner mer, basert på kvaliteten vinen gir. Imponerende, rett og slett.

Fra Sicilia og stjerneprodusenten Donnafugata har vi plukket frem en virkelig godbit. Deres Bell’Assai Frappato di Vittoria 2020 til kroner 230 representerer det nye Sicilia slik vi ser det. Økologisk tilnærming i vinmarkene, kombinert med tidlig innhøsting, får frem viner med en stedegen karakter med iboende syrlighet og fruktdrevet flott ettersmak som bare varer og varer. Til enhver rett hvor grillet kylling eller svin er involvert, vil vinen være et utmerket valg.

Den klassikeren ved siden av Beaujolais som hevder seg best i våre smakstester, er amerikanske Russian River Pinot Noir 2020 fra produsenten Rancho Alexander til kroner 230. Vinen fremstår som en elegant perle av en vin. En tiltalende fruktighet og modne bærtoner kombinert med en lang flott syrlighet gjør denne til den beste matvinen vi har smakt på lenge. Spesielt om barbeque-retter står på menyen.