Prøv vinene som smaker mer enn de koster.

Vinområdet Bourgogne er i en særstilling når det gjelder pris. Under Bourgogne-slippet på Vinmonopolet for noen få år siden ble den dyreste flasken Romanée-Conti Grand Cru fra 2014 solgt for 45.175 kroner. Før åpningstid sto nærmere 100 forventningsfulle vininteresserte timevis i kø. De trosset minusgrader og iskald vind på Aker Brygge, i håp om å kjøpe en god flaske vin. Eller flere. Deres kunnskap om Bourgogne eller smakskompetanse gjorde dem villige til å betale dyrt i forhold til kvalitet. Kall det gjerne galskap, men det ble verre. I 2019 holdt Vinmonopolet og Blomqvist en ny vinauksjon. Auksjonens dyreste objekt ble en av de mest kostbare vinene Vinmonopolet og Blomqvist noensinne har auksjonert bort. En magnumflaske Domaine de la Romanée-Conti fra 1998 ble solgt for 130.000 kroner.