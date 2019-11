Tre meglerhus forteller investorer at de bør kjøpe aksjer i Polarcus

Tirsdag morgen la Polarcus frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 13,7 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 8,2 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet hadde inntekter på 103,4 millioner dollar, opp fra 55 millioner dollar samme kvartal året før.

Polarcus genererte en kontantstrøm fra operasjoner før netto arbeidskapital på 29,7 millioner dollar i tredje kvartal, opp fra 9,6 millioner dollar i 2018.

SpareBank 1 Markets

Samme dag rykket analytiker Tommy Johannessen i SpareBank 1 Markets ut og slo fast at kvartalstallene var bedre enn konsensus og hva han selv hadde sett for seg.

SpareBank 1 Markets opererer med et kursmål på 1,70 kroner på Polarcus.

Nordea

I en oppdatering onsdag var det Nordeas tur til å skryte av Polarcus.

«Vi legger inn en økning i ratene år-over-år på 7,5 prosent for første og andre kvartal 2020. For tredje kvartal neste år forventer vi en noe lavere dagrate enn i tredje kvartal 2019. Dette fordi årets tredje kvartal var ekstraordinært sterkt, og vi forventer ikke nødvendigvis et like sterkt kvartal neste år», skrev Glenn Lodden og Even Mostue Naume i oppdateringen.

De to analytikerne valgte å jekke opp kursmålet på Polarcus fra 1,10 kroner til 1,70 kroner, og oppgraderte aksjen fra hold til kjøp.

Pareto Securities

Nå er Pareto Securities ute med en oppdatering med overskriften “Full fart fremover”. Her velger analytikerne Bård Rosef og Synne W. Wesmann å gå fra en hold-anbefaling til en kjøpsanbefaling. Samtidig hevet de kursmålet fra 1,30 til 1,70 kroner.

Selv om de ikke tror på en reprise av tredje kvartal 2019 med det første, regner de med at ledelsen vil kunne vise til god vekst og solide marginer i tiden fremover.

I skrivende stund omsettes aksjen for 1,35 kroner, opp 3,85 prosent. Det betyr at aksjen er opp 15,21 prosent den siste uken mens den har lagt på seg 34 prosent siden nyttår.

Doblingskandidat?

Enkelte meglerhus er mer optimistiske enn andre. Torsdag morgen kunne vi lese at SpareBank 1 Markets var ute med en oppdatering hvor en analytiker fortalte investorer at de kan doble pengene ved å satse på Kongsberg Automotive.