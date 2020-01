Olsen Bil-rettsaken handler om millionbedrag og livsfarlige reparasjoner

Dette er ikke den mest oppsiktsvekkende historien om bruktbilforhandler Geir Egil Olsen. Det er bare det første varselet på den spektakulære nedturen som skulle følge innen året var omme.

Jeg har aldri sett noe lignende. Det er så ille som man fryktet, og kanskje verre Jon Molnes i Statens vegvesen

Varsellampene blinker

Desember 2016: I Tønsberg har Hans Petter Bjarøy bygget et imperium på konkursbo. Han begynte allerede på 70-tallet og har siden solgt restene etter noen av de mest spektakulære røverhistoriene i Norge. Om du lever over evne, og blir slått konkurs, kan du forvente et høflig, men bestemt håndtrykk fra den høyreiste mannen fra Vestfold.

Da Frank Murud ble tatt for å ha stjålet rundt 100 millioner fra Oslo Kommune, var det Bjarøy som tok tak i konkursboet. Han var selvskreven da eiendomsimperiet til Johs. Lunde raknet. Og det var Bjarøy som skulle sørge for at det endelig gikk riktig for seg med salg av biler fra boet til luksusbilsvindleren Geir Bråthen – etter årevis med lureri.

RYDDIG: Hans Petter Bjarøy hentes inn for å få orden på Olsen bil. Det skal vise seg å bli en stor oppgave. Foto: Håkon Sæbø

Men til tross for at Bjarøy er god for mangfoldige millioner – og er blitt en sentral eiendomsinvestor i Tønsberg, er han fortsatt like aktiv. I sin sølvfargede Volkswagen Amarok-pickup reiser han land og strand rundt, og kan fint kjøre 800 kilometer på en dag. Han stabler på beina de som kan klare seg og parterer selskapene hvor alt håp er ute.

Nå er det altså i Grimstad varsellampene blinket. Santander og Nordea mangler betaling på flere lån fra Olsen Bil og Geir Egil Olsen, og de har gjort en varelagertelling.

Det er noe som ikke stemmer.

Dermed reiser Bjarøy og hans konkurshær sørover på senhøsten. Bjarøy står i telefonlisten til de alle største bankene i landet. Han er vant med å måtte dra ut på kort varsel. Men hva som venter i Grimstad er annerledes.

MANGE BILER: Når det begynner å graves i Olsens bedrifter, oppdages det at ikke alt er normalt med bedriften Olsen bil. Her noen av de mange bilnøklene som ble funnet. Foto: Stein Larsen

– Saker som dette er ikke normalt. Det finnes ulike typer konkurser, men dette er ikke hverdagslig, for å si det sånn, forteller Bjarøy.

Manglende sikkerhet

Olsen Bil har solgt biler på Sørlandet i mer enn ti år. Selskapet er omtalt som en solid arbeidsplass, og hjemmesiden reklamerer for at forhandleren selger 400-500 biler i året, at de alltid har 50-70 nyere biler på lager, og at verkstedet deres er best på garanti, service og pris.

Nordea og Santander har begge gitt bilforretningen

varelagerlån, slik at Olsen skal kunne kjøpe og selge biler, i likhet med alle andre bilforhandlere.

Men det er noe galt med sikkerheten. Det mangler flere hundre biler. Og de som er på plass er i en helt annen forfatning enn hva som er oppgitt til bankforbindelsene. På tomtene Olsen disponerer ligger det nedgravde rammer og en utbrent Lamborghini. Det oppdages flere stjålne biler. Det hersker kaos.

Og det er tegn på at ting ikke har stemt på en stund.

I september sender selskapets revisor et brev hvor de gir klar beskjed om at selskapet mangler kontroll. Blant annet mangler det i ulike former redegjørelse for 350 biler i regnskapene. Ifølge revisor har ikke selskapet noen som helst kontroll på varestrømmen, og det er store mangler med dokumentasjonen i kjøp og salg av biler mellom selskaper kontrollert av Olsen.

Selskapet har heller ikke hatt forsikring i noen form gjennom store deler av 2015.

Ni dager senere blir regnskapet for 2015 godkjent, men revisor tar forbehold om at de ikke kan sikre fullstendighet i store deler av regnskapet – blant annet for selskapets salgsinntekter.

I løpet av de neste to månedene går det fort nedover.

Pågripelsen

2. desember har den erfarne advokaten Kai Knudsen fått oppdraget med å være bobestyrer. Han har kjørt fra kontoret sitt i Grimstad til Olsen bil. Der møter han flere representanter fra Olsens bankforbindelser. Og Geir Egil Olsen. Bilforhandleren har, lenger enn mange forstår, forsøkt å holde livsverket på beina. Strikken er strukket alt for langt da han møter opp sliten, i jeans og en svart T-skjorte med sitt eget firmas logo på.

FAKKET: Her blir Geir Egil Olsen pågrepet mens han befinner seg i sin bruktbilforretning. Foto: Stein Larsen

Møtet er så vidt i gang når to politibetjenter rykker inn på tomten. De pågriper Olsen, foran bobestyrer og journalister fra Agderposten, og kjører ham i varetekt.

Han slipper ikke ut før to måneder senere.

Mens han sitter i varetekt kommer påskeepisoden opp for retten. Bilselgeren får 60 dagers betinget fengsel. Siden han sitter i varetekt, og plutselig er uten inntekt, slipper han unna med 10.000 i bot.

Når han slipper ut sender Olsen og advokatene ut en pressemelding. De vil ha seg frabedt forhåndsdømming.

«Vi kan selvsagt ha gjort feil, slik alle som driver i denne bransjen kan gjøre fra tid til annen. Jeg har likevel ingen grunn til å tro at det er flere feil på bilene fra Olsen bil enn på bilene til andre aktører i bransjen».

– Han er foreløpig siktet for grov korrupsjon, bounndragelse, grove bedragerier mot finansieringsinstitusjoner, helerier, dokumentfalsk, krenkelse av sikkerhetsrett og for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet, forklarer politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder Politidistrikt.

I slutten av april 2017 er det nesten fem måneder siden Olsen ble formelt pågrepet og siktet.