Tre kabrioleter du kan møte sommeren med

E36, derimot, henger fortsatt litt etter. Tredje generasjon 3-serie var på sett og vis den stygge andungen, og har ikke på langt nær fått like mye kudos som hverken forgjengerne eller etterkommeren E46. Denne generasjonen byr dog på potensiale for lettbeint moro, og er samtidig passe moderne for pengene – alt det uten at eiere må være redde for store verditap. Heller det motsatte. Fremtiden ser ofte lys ut for bilene som lenge levde som undervurderte.