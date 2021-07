1960-tallet på forskudd

Publikum stormet som du skjønner ikke akkurat ned dørene hos forhandlerne, men dette var Exners prestisjeprosjekt, og han hadde styrke og posisjon til å fortsette videre. Der GMs modeller i 1958 var så kromtunge at de nærmest trengte alle hestene bare for å flytte støtfangere, grill og listverk, hadde Chrysler en helt annet og renere linje.

Interessen blant presse og publikum var stor, men salget var beskjedent

Exner hadde i flere år vært inspirert av, og jobbet med, italienske designere og karosserimakere på sine konseptbiler. Aldri var dette mer tydelig enn på de siste årgangene av 1950-tallet.

RENLINJET MUSKELBIL: Ingen amerikansk bil på 1950-tallet kombinerte kraft og eleganse på samme måte som Chryslers 300-modeller. Foto: Ivar Engerud

Nye nedturer

1958 var et forferdelig år for bilbransjen i USA, med nedgang for alle produsenter og i nærmest alle segmenter. Ford stupte fra nesten 1,7 millioner biler i 1957 til under millionen. Chevrolet greide seg med en nedgang fra 1,5 millioner til 1,1, mens Chrysler ble halvert fra 122.273 biler i 1957 til 63.681 biler i 1958, bare noen hundre biler mer enn katastrofen Edsel.

LEKKERT: Eikefelger fra Kelsey-Hayes passer bra på en slik klassiker. Foto: Ivar Engerud

For toppmodellen 300D i 1958 fant Chrysler kun kunder til drøyt 800 eksemplarer: 618 Coupé og 191 Convertible.

Det hjalp ikke at biltesteren Bill Carroll i Motor Trend var over seg av håndterbarheten av den gigantiske bilen: «A man-sized 17-inch steering wheel which with power steering flips the Caddy-sized 300 around like a Corvette.»

Om 1958 hadde vært en katastrofe, skulle salgstallene i 1959 bli enda mindre: 522 Coupéer og bare 125 Convertibles var ikke salgstall å skryte av når regnskapet skulle gjøres opp før 1960-tallet kunne ønskes velkommen.

STASLIG: Det ble ikke bygd mer enn 618 slike Chrysler 300D Coupé i 1958. Foto: Ivar Engerud

Ettertraktede sjeldenheter

Men hvem har sagt at lave produksjonstall er noen ulempe mer enn 60 år senere?

Nå er det tvert imot noe av det som fascinerer entusiaster og gjør en bil sjelden. Paradokset er at det er de minste kommersielle suksessene som skaper de mest attraktive samlerbilene, i hvert fall når de representerer tekniske og designmessige fremskritt og markeringer som denne vakre utgaven på disse sider.

Fra introduksjonen av 1957-modellen, 300C, var ingen i tvil om hva Exner hadde ment med «Forward Look»

Det kom nok aldri noen Chrysler 300 til Norge på 1950-tallet, men etter at det ble mulig å importere 30 år gamle entusiastbiler på 1980-tallet har det dryppet inn noen titalls eksemplarer i årenes løp.

KOMFORT FREMFOR SPORTSLIGHET: Sofaen foran er mildt sagt romslig. Til gjengjeld var sidestøtte ennå ikke oppfunnet i USA i 1958. Foto: Ivar Engerud

300-entusiast

Jan Kile i Fyresdal har lenge vært en beundrer av de klassiske Chryslerne, og i løpet av årene har stadig flere objekter funnet veien til den lille bygda i Telemark. Blant annet ikke mindre enn tre av de vel 900 bygde 300D-eksemplarene, i varierende stand.

Bilen på disse sider dukket opp i Sverige i 2011 da Kile og kompisen Knut Løvstad var over i Sverige for å handle deler til et tilsvarende prosjekt som var handlet i USA et par år tidligere. Eieren hadde gått bort før han var ferdig med restaureringen, men prosjektet var kommet lengre enn det som sto hjemme i Fyresdal, så da kjøpte han like godt denne også.

BILER FOR KJENNERE: Chryslers 300-biler fra 1955 og fremover er ettertraktede blant samlere. Også i Norge finnes det et og annet eksemplar av de fleste av de ulike årgangene. Foto: Ivar Engerud

I 2016 sto den klar, etter en kjempeinnsats av eieren selv og Knut Løvstad. I år, etter fem år på veien, bestemte Kile seg for å avhende dette vakre eksemplaret for å fullføre restaureringen av det andre Coupé-prosjektet. Den deler tross alt garasje med en original, tilnærmet urørt 300D Convertible, og to 1958-modeller holder.

Exit Exner

Hvordan det gikk med Chryslers Letter Series videre? Exner ledet prosjektet til han måtte forlate Chrysler sammen med halefinnene i 1962, og punktum ble satt med 300L i 1965.