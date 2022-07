Rømø Motor Festival har på rekordtid, uten annen markedsføring enn jungeltelegrafen og Facebook, blitt et kultarrangement som i fjor trakk 40.000 tilskuere til en fantastisk strandfest med klassiske biler og motorsykler i sentrum.

100 års historie

Festivalen har gått fra en lokal vennefest til en internasjonal suksess med godt over 100 deltagere fra hele Europa på Lakholk Strand på øya Rømø et par mil syd for Esbjerg.

Inspirasjonen er hastighetsrekordløpene på Fanø Strand på fra 1919 til et stykke ut på 1920-tallet. Ikke bare lokale fartshelter, men også fabrikksteam og internasjonale racere trakk til stranden etter hvert som ryktet spredte seg om de fantastiske lange og vide strendenes muligheter for å kjøre fort. Virkelig fort.

Hyllest

Det er denne historien vennegjengen på en håndfull entusiaster ville hedre med et historisk strandrace. Siden Fanø bare kan nås med båt, falt valget på Rømø litt lengre syd, men med de samme enorme strendene.

SPINNER LØS: Den kvinnelige starteren hopper og vifter med flagget, slik at deltagerne kan ta seg raskest mulig de vel 200 meterne til mål i den løse sanden. FOTO: RUNE BAASHUS

Det viktigste for arrangørene var å skape et gratis lavterskeltilbud som ikke krevde alt for mye organisering. Stranden lå jo klar, og med en banelengde på 1/8 mile, 202 meter, ville hastighetene være begrenset, spesielt siden alle de deltagende bilene og motorsyklene skulle være eldre enn 1947.

Klittene langs stranden er naturlige tribuner, så med «litt» organisering av parkering og sikre publikumsområder kunne man ønske velkommen til den første festen i 2016. Siden har det bare vokst.