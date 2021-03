Mercedes-Benz har nylig dratt lanseringsteppet av deres mest luksuriøse flaggskip, S-Klasse, og Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil er en av de første som har testet den nye tyskeren på norsk jord.

Luksusmodellen ble for første gang lansert i 1972 og den nye utgaven er den syvende i rekken. Ofte blir S-Klasse omtalt som verdens beste bil og det navnet forplikter. Her skal det være overdådig luksus, kombinert med solid motorisering, og elektroniske nyvinninger og avanserte kjøresystemer må selvfølgelig være på plass.

Pakken av luksus kommer selvfølgelig med en heftig prislapp og Finansavisens testeksemplar, en 500 4Matic, koster hele 2.068.000 kroner, slett ikke fullutstyrt. Prisen er uansett ikke det som avgjør om du skal kjøpe denne og Sæbø er svært imponert over hva Mercedes har disket opp med.

– Den pisser på de aller fleste biler, sier Sæbø entusiastisk om nye S-Klasse.

Bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen er ikke like entusiastisk over den nysminkede utgaven fra Stuttgart.

– Den har lenge vært målestokken for denne typen biler, men jeg drister meg til å si at den kanskje ikke er det lengre, sier Mørch Larsen.

Bileksperten er også svært frustrert over at nordmenn kjøper veldig dyre biler med utrolig tamme vinterhjul.

10.03.2021





Sæbø påpeker at det mest sannsynlig er et pengespørsmål og tar samtidig et oppgjør med de som har hjul som stikker utenfor hjulbuen.

– Ikke er det lov og ikke ser det bra ut, sier Sæbø.

