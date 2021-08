Nå oppdateres Porsche Taycan

En litt artig nyhet er utvidelsen av Porsche Exclusive Manufaktur, som går ut på å tilby spesialutstyr og farger. Prisen er ofte høy, men for enkelte er det verdt å betale for et mer individuelt uttrykk. Nytt er noen vintagefarger fra 90-tallets Porsche 964-modeller, i tillegg til at valget Paint to Sample Plus tillater tagning av fargeprøver så du kan få din Taycan i samme farge som for eksempel en båt eller noe annet håndfast.