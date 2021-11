– Vær litt forsiktig hvis de tilbyr deg bilen rett før kontrakten går ut

Flere bilprodusenter kan skilte med levering på dagen, hvis kundene legger inn bestilling på deres elbiler. Teknisk Ukeblad har spurt flere importører i midten av september om leveringssituasjonen, og Hyundai Ioniq 5 er en av bilene som kan leveres umiddelbart, dog med bakhjulstrekk.

Mazda MX-30, Kia e-Niro og Nissan Leaf skal også kunne leveres omgående, ifølge Teknisk Ukeblad.

Men langt ifra alle produsentene kan levere på dagen.

BMW er i begge kategorier. Innstegsmodellene av nye i4 og iX, henholdsvis eDrive40 og xDrive40, kan leveres innen kort tid. Toppmodellene er det derimot ikke levering på før i 2023.

– Vi er åpne på at for i4 M50 og iX xDrive50 som bestilles nå, kan vi dessverre ikke levere biler før første kvartal 2023 grunnet den svært høye etterspørselen, sier BMW Norges kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby til Finansavisen.

Tegneby legger til at det har solgt et firesifret antall av både BMW i4 og BMW iX, så her er det mange nordmenn som venter.

– Håkon og jeg skal prøvekjøre de elbilene som folk lurer på om de skal donere nyrer for å gjøre innskudd på, sier bilekspert og medprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Vi er jo i en situasjon der alle skal ha elbil, men ingen får dem, sier Mørch Larsen.



– De bilene som nordmenn vil ha er det lang ventetid på, legger han til.

Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, påpeker at ikke alle bilene har lang leveringstid.

– Noen biler kan fås på dagen hvis man beveger seg litt utenfor Oslo, mener Sæbø.

Leasing

– Det er også mange som er på vei ut av leasingkontrakter som trenger bil. De må enten forlenge leasingkontrakten på den bilen de har, eventuelt må de ut i markedet og kjøpe en «ventepølse», sier Mørch Larsen.

– Vær litt forsiktig hvis de tilbyr deg bilen du leaser rett før kontrakten utløper. Det er som oftest en grunn til at de ikke vil ha den, sier Sæbø.

Sæbø legger til at det ikke trenger å være noe ille å beholde bilen, kun at man bør tenke seg om før man eventuelt slår til på et tilbud.

