Alle de ansatte får én dag fri i uken – beholder samme lønn

Atom Bank annonserte tirsdag at det har redusert antall arbeidstimer i uken fra 37,5 timer til 34 timer for samtlige av sine 430 ansatte, ifølge Financial Times. Det er ventet at de ansatte tar enten mandag eller fredag som ekstra fridag.

Endringen er frivillig og de som benytter seg av tilbudet må jobbe noe lengre dager resten av uken.

Jakte lidenskaper

Den nye arbeidshverdagen starter 1. november og skal støtte de ansattes mentale og fysiske velvære, samt bedre produktiviteten, ifølge selskapet. Flesteparten har endret arbeidstid til fire dager.

– En firedagers arbeidsuke vil gi våre ansatte flere muligheter til å jakte sine lidenskaper, bruke tid med familien og utvikle en sunnere balanse mellom jobb og privatliv, sier Mark Mullen, adm. direktør i Atom Bank, i en uttalelse, og legger til:

– Pandemien har avkreftet en del av mytene rundt den moderne arbeidsplassen, inkludert behovet for å jobbe på et kontor.

Så langt har ikke toppsjefen sett noen tegn på fall i produktiviteten eller tilbakemeldinger fra kunder.

Mye ekstra tid

Han tror imidlertid det tar litt tid å justere seg.

– Hvis du har jobbet i 20 år i én modell og plutselig blir kastet inn i en ny, våkner du fredag morgen og tenker: «Hva skal jeg gjøre med all denne ekstra tiden?», sier Mullen.

Resultater fra to undersøkelser med færre arbeidstimer i uken gjennomført på Island, viser at produktiviteten ikke har gått ned, og servicegraden har forblitt den samme. De ansatte melder imidlertid om mindre stress og bedre balanse mellom jobb og dagligliv.



Mullen mener femdagers arbeidsuken ikke er egnet til formålet, og håper flere selskaper følger i Atoms fotspor.