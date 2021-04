Tysk stjerne vokser tosifret

Den tyske bilprodusenten Mercedes-Benz solgte 590.999 personbiler i første kvartal, en oppgang på 22,3 prosent fra samme periode året før, ifølge en pressemelding.

Det sterke resultatet kan i stor grad tilskrives økt salg i Kina og USA, kombinert med god etterspørsel etter plug-in hybrider og elbiler.

I Asia økte den tyske bilfabrikanten salget med hele 46,6 prosent på grunn av den sterke salgsutviklingen i Kina, der det ble satt ny rekord med 222.520 leverte biler i første kvartal. Det tilsvarer en salgsvekst på 60,1 prosent fra samme periode i fjor.

I Europa var en av fire solgte personbiler enten helt elektriske eller hybrider, og de to drivlinjene utgjorde rundt 10 prosent av det totale salget, der 16.000 biler var helt elektriske. Til tross for det sterke salget har den verdensomspennende mangelen på enkelte halvlederkomponenter påvirket leveransene i første kvartal og vil fortsette å prege salget i andre kvartal, fremgår det av meldingen.

Til tross for halvlederutfordringen melder Mercedes-Benz om stor interesse for en av sine siste helelektriske lanseringen, EQA. Stuttgart-selskapet har allerede mottatt rundt 20.000 bestillinger for bilen som ble lansert i januar, og leveransene startet i slutten av mars.

Mercedes-Benz styrker også den elektriske porteføljen med EQS, EQB og EQE i løpet av 2021, og stallen vil etter lanseringene bestå av seks helt elektriske modeller. Den første lanseringen går av stabelen 15. april, og da er det flaggskipet EQS som skal vises frem.