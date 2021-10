Musk dukket opp på VW-møte

Elon Musk gjorde en overraskende visitt over videokonferanse da Volkswagen hadde samlet 200 ansatte til ledersamling i Alpbach i Østerrike.

Musk ble invitert av Volkswagen-sjef Herbert Diess, som ønsker å gjøre Volkswagen-konsernet mer tilrettelagt for endringer for å komme raskere over til elektriske biler.

Vil ha mindre byråkrati

VIL HA SMIDIGERE VIRKSOMHET: Volskwagens konsernsjef Herbert Diess. Foto: Bloomberg

På møte roste Musk den tyske bilkjempen for å være et ikon og Teslas største utfordrer, skriver den tyske avisen Handelsblatt.

På spørsmål om hvorfor Tesla er mer smidige enn sine konkurrenter, mener Musk at det kommer av hans lederstil og at han først og fremst er en ingeniør som følger nøye med på forsyningskjeder, logistikk og produksjon.

Diess skriver i et innlegg på Linkedin at Musk var en overraskelsesgjest for å bore inn punktet om at konsernet trenger raskere beslutninger og mindre byråkrati for å få til det han refererer til den største transformasjonen i Volkswagens historie.

«Glad for å høre at selv vår sterkeste konkurrent tror at vi vil lykkes i overgangen hvis vi driver transformasjonen med full kraft», skriver Diess på Linkedin.

Fortsetter dialogen

Som et eksempel på Teslas smidighet nevnte Diess at det tok konkurrenten bare to til tre uker å skrive om programvaren for å bytte fra en type mikrochip til en annen.



Ifølge Reuters skrev Diess også en tweet lørdag at Volkswagen vil fortsette dialogen med Tesla.

«Vi besøker deg snart i Gruenheide», skrev konsernsjefen.

Tesla venter for så vidt fortsatt på endelig bygningsgodkjenning for fabrikken som skal ligge utenfor Berlin. Den er blitt utsatt opptil flere ganger. Mens Volkswagen har gått all-in på elektriske biler og planlegger å bygge seks store batterifabrikker i Europa innen 2030.

I forrige uke kom det frem at Diess har argumentert for å si opp 30.000 ansatte i konsernet under et styremøte i slutten av september. Diess tok opp hvordan selskapet skal møte kostnadsutfordringene som hemmer konsernets konkurranseevne i den pågående elbilomstillingen. En talsperson for de ansatte i Volkswagen uttrykker ovenfor Reuters at et så stort bemanningskutt er «absurd og grunnløst», mens Volkswagen nektet å kommentere hva som ble sagt på møtet.