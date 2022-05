Tesla dundret ned over 12 prosent i tirsdagens handel på Wall Street på frykt for at Elon Musk må selge aksjer for å finansiere oppkjøpet av Twitter.

Basert på fullt utvannet antall aksjer falt verdien på Tesla med 140,7 milliarder dollar i går, tilsvarende 1.300 milliarder kroner. Musks eierandel på 17 prosent tilsier at hans formue ble redusert med knappe 24 milliarder dollar.

Tesla-aksjer som sikkerhet

Siden 4. april, da Musk varslet at han hadde økt sin eierandel i den sosiale mediegiganten, har dollarverdien av hans Tesla-aksjer falt mer enn 40 milliarder dollar – nesten det doble av egenkapitalen han forpliktet seg til i Twitter-transaksjonen.

Bloomberg skriver at Musk ikke gjør Tesla noen tjeneste ved å være så ordknapp om hvordan egenkapitalen på 21 milliarder dollar han personlig har garantert for skal dekkes inn. Det som er kjent, er at Musk bruker Tesla-aksjer som sikkerhet i transaksjonen, noe som gir næring til investorenes frykt for at han kan bli nødt til å selge seg ned.

– Angripes fra tre kanter

– Tesla angripes fra tre kanter. Bortsett fra bekymringer om Musk-salg og et bredere nedsalg i vekstaksjer, gjenspeiler fallet også bekymringer for at Musk kan blottlegge seg ved å ta på seg denne nye utfordringen, sier sjefstrateg Arthur Hogan i National Securities Corp. til nyhetsbyrået.

Investeringsdirektør Russ Mould i AJ Bell Group deler dette synet.

– Musk tar en god del risiko ved å bruke Tesla-aksjer som sikkerhet. Hvis elbilprodusentens aksjer uventet skulle kollapse, kan det skape mye ubehag, sier han til Bloomberg.