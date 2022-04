Elon Musk har sikret 410 milliarder til kjøpet av Twitter

Elon Musk har sikret 46,5 milliarder dollar i finansiering til kjøpet av Twitter, melder flere medier og viser til dokumentasjon sendt inn til det amerikanske finanstilsynet, SEC.

Det tilsvarer rundt 410 milliarder kroner.

Dokumentasjonen viser at Morgan Stanley og andre finansinstitusjoner stiller med rundt 25,5 milliarder dollar i lånefinansiering, mens Tesla-sjefen selv stiller med 21 milliarder dollar i egenkapital.

For en uke siden ble det kjent at Musk vil kjøpe hele Twitter for 43 milliarder dollar. Budet tilsvarer 54,20 dollar pr. aksje.

Som følge av at Twitter-styret ikke har respondert på det initielle, ikke-bindende budet, vurderer Musk nå å fremsette et tilbud overfor aksjonærene i Twitter.

I etterkant av budet skaffet Twitter-styret en såkalt «giftpille» som vil gjøre det vanskelig for Musk å øke over 15 prosents eierandel. «Giftpillen» gjelder ett år frem, og gir andre aksjonærer rett til å kjøpe rabatterte aksjer om Tesla-gründeren skulle komme seg over 15 prosent.

Musk eier nå drøye 9 prosent av selskapet.

Etter en snau times handel på Wall Street torsdag handles Twitter-aksjen til rundt 47 dollar.