Teslas konsernsjef sa lørdag at han forventer at antall ansatte i konsernet vil øke de kommende 12 månedene, men at antall lønnede ansatte vil holde seg stabilt. Med det går han tilbake på det han skrev i en epost bare to dager tidligere, hvor han ga uttrykk for at bilprodusenten måtte kutte bemanningen med 10 prosent.

«Totalt antall ansatte vil øke, men lønnet bør være ganske flatt,» tvitret Musk i et svar til en ubekreftet Twitter-konto som mente at antall ansatte i Tesla vil øke i løpet av de neste 12 månedene.

På torsdag skrev Musk i en epost som Reuters fikk tilgang til at han hadde en «super dårlig følelse» vedrørende den amerikanske økonomien og at elbilprodusenten er nødt til å redusere bemanningen med rundt 10 prosent.

Aksjekursen til Tesla falt med 9,2 prosent på fredag etter at nyheten sprakk, og er ned over 41 prosent hittil i år.

Ved årsskiftet hadde Tesla nærmere 100.000 ansatte, skriver Reuters.

Provosert av kaffekø

Det er ikke bare for nedbemanninger Musk har vært i søkelyset den seneste tiden. På onsdag havnet Teslas konsernsjef i søkelyset etter at han over epost ga de ansatte i Tesla et ultimatum om å returnere til jobb minst 40 timer i uken eller begynne å se etter en annen jobb.

Reaksjonen til Musk har gitt oppsving for en tweet Silicon Valley-investor og -gründer Keith Rabois, som har jobbet med Musk i PayPal, sendte to uker før eks-kollegaen inngikk avtalen om å kjøpe Twitter. Tweeten omtalte en situasjon i SpaceX der en gruppe lærlinger sto i kø foran kaffemaskinen.

The Twitter woke employees are in for a rude awakening. Elon once threatened to fire all the interns for waiting in a long line for coffee at SpaceX and installed cameras to ensure it wouldn t happen again. — Keith Rabois (@rabois) April 14, 2022

Musk så på dette som en fornærmelse mot produktiviteten. Han truet lærlingene med sparken hvis det samme skjedde igjen, og satte opp overvåkningskameraer.

Rabois skrev også at ansatte i Twitter, ifølge Bloomberg et av de mest rundhåndede selskapene i tildeling av hjemmekontor, «står foran en brå oppvåkning.» Musks e-post til Tesla-direktørene antyder at Twitters holdning til hjemmekontor vil endre seg straks han overtar.

Mer effektiv med hjemmekontor

Imidlertid har flere undersøkelser som er blitt gjort under pandemien vist at hjemmekontor ikke er så negativt for produktiviteten som Tesla-sjefen tror.

Forskere fra Texas A&M University School of Public Health slapp i mai resultater av en studie som tvert om viste at produktiviteten steg kraftig fra hjemmekontorene. Et annet studie, ledet av Stanford-professor Nicholas Bloom, viser at ansatte er mer effektive om de får lov til å jobbe hjemmefra iallfall litt av tiden.