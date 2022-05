Twitter er i samtaler med Elon Musk om et salg av selskapet og en avtale kan bli sluttført så fort som denne uken, opplyser personer med kjennskap til saken til Wall Street Journal i en artikkel publisert sent søndag kveld New York-tid.

Partene møttes søndag for å diskutere Musks oppkjøpstilbud og samtalene var ifølge avisen fremgangsrike, selv om det ifølge kildene gjenstår flere momenter å løse.

Fremgangen skal faktisk være så god at Twitter-styret er i ferd med å nå en avtale med Musk allerede mandag, melder Bloomberg mandag morgen New York-tid.

Fortsetter fremgangen i samtalene med Twitter-styret, skal en avtale kunne presenteres alt dagen etter at styret har revurdert sin opprinnelige fiendtlige innstilling til Musks ikke-bindende bud. Grunnen til at Twitter-styret har revurdert skal ifølge Reuters-kilder være protester og press fra aksjonærer.

Samtidig jakter Musk på partnere i oppkjøpet, og fortsetter ifølge Bloomberg samtaler med potensielle medinvestorer.

Fikset finansiering

Saken har dermed tatt en dramatisk vending siden den ivrig tvitrende milliardæren bød 43 milliarder dollar – 54,20 dollar pr. aksje – for den sosiale mediegiganten.

Twitter-styret reagerte på Musk-budet med å skaffe en såkalt «giftpille» som ville gjøre det vanskelig for Musk å øke sin eierandel over 15 prosent. «Giftpillen» med ett års gyldighet gir andre aksjonærer rett til å kjøpe aksjer til rabatterte kurser dersom Musk skulle komme seg over 15 prosents eierandel.

Men etter at Musk fikk til finansieringen, blant annet støttet av Morgan Stanley, virker det altså som at Twitter har kommet på andre tanker.

Dokumentasjon sendt inn til det amerikanske finanstilsynet SEC viste at Morgan Stanley og andre finansinstitusjoner stiller med omkring 25,5 milliarder dollar i lånefinansiering, mens Tesla-sjefen selv stiller med 21 milliarder dollar i egenkapital.

Musk eier nå drøye 9 prosent av Twitter, som stiger over 5 prosent i førhandelen i New York.