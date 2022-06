Tesla med tredobling i Kina

Industrien i Kina har gjennom de seneste to årene blitt utsatt for mange utfordringer knyttet til coronapandemien. Den lokale befolkningen har vært gjennom en rekke nedstengninger, og bedrifter med produksjonsanlegg i landet har derfor måttet nøye seg med begrenset aktivitet.

Dette ble igjen et problem for bedrifter med produksjonsanlegg i Shanghai 28. mars, da myndighetene iverksatte en ny nedstengning. For den amerikanske bilprodusenten Tesla betød dette at de måtte stenge ned produksjonen i Shanghai. Heldigvis for Elon Musks selskap fikk de i gang produksjonen, men med begrenset kapasitet.

Produksjonen ble derfor redusert til kun 10.757 ferdigstilte biler i april. I mai kunne selskapet melde om en tredobling av dette nivået, til 33.544 biler.

Antallet leverte biler ble i mai på 32.165 enheter, med 22.340 av disse bilene eksportert til markeder i Europa og resten av Asia. 9.825 av kjøretøyene gikk til innenlandske kjøpere, viser tall fra China Passenger Car Association.

Fabrikken har allikevel mye å gå på. I februar 2022 leverte Tesla 56.515 biler.

Endelig i Norge: Finansavisen har testet den nye tyskproduserte Model Y Performance.

Lokale coronarestriksjoner

Med sin lave toleranse for coronatilfeller har de kinesiske myndighetene en rekke ganger pålagt landets befolkning strenge restriksjoner. Dette ble på nytt en realitet for beboerne i Shanghai den 28. mars. 1. juni kunne befolkningen igjen fritt bevege seg i gatene.

Tesla har gått ekstraordinært langt for å holde fabrikken i Kina i gang under Shanghais to måneder lange nedstengning for å eliminere spredningen av covid-19, skriver Bloomberg.

«Anlegget, som er i stand til å produsere 2.100 biler om dagen i normale tider, var stengt i tre uker til midten av april. Personalet var først nylig i stand til å gjenoppta doble skift,» forteller nyhetsbyrået.

For to uker siden innførte Tesla et skiftsystem som tillot et høyt aktivitetsnivå på deres fabrikk i Shanghai. Systemet gikk ut på å isolere arbeiderne fra hverandre og resten av samfunnet ved å tilby sovemuligheter ved plantasjen. I morgen 10. juni vil arbeiderne på Tesla-fabrikken igjen få lov til å dra hjem.