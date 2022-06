Nå blir Tesla-aksjen mye billigere

Elon Musk vil gjøre Tesla-aksjen mer tilgjengelig for småsparere og har sendt inn søknad til SEC om å splitte aksjene én-til-tre.

Det betyr at kursen kuttes til en tredel av det den står i i dag, men har ingen påvirkning på selskapets markedsverdi. Aksjene blir følgelig ikke noe billigere enn de var før, men blir mer tilgjengelig for et brede publikum.

Selskapet melder også om at styremedlem Larry Ellison ikke vil stille til gjenvalg. Han eier 1,5 prosent av Tesla. Musk selv eier 23,5 mens Vanguard eier 6 prosent.

Aksjesplitt Når et selskap gjennomfører en aksjesplitt endrer de antall utestående aksjer for å endre prisen på aksjen. En aksjesplitt innebærer at et selskap øker antall utestående aksjer ved å for eksempel splitte aksjene 2 til 1, der én aksje gjøres om til to.

Ved å gjøre dette kan de senke prisen på aksjen uten å påvirke markedsverdien til selskapet.

Det gjør at mindre aksjonærer føler at de har råd til å kjøpe aksjen, men har ingen reell påvirkning på selskapets verdi.

«Vår suksess avhenger av å tiltrekke oss og beholde talenter og tilby dem opsjonspakker. Gjennom aksjesplitten vil våre ansatte ha mer frihet til å investere», skriver Tesla i innmeldingen.

Tesla annonserte en tilsvarende aksjesplitt, den gang fem-til-en, tilbake i august 2020.