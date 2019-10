Konkurs i 2008 - ti år senere er Notar en suksesshistorie

Overskriftene var mange og store da Notar, Norges største private eiendomsmeglerkjede den gangen, gikk konkurs i desember 2008.

Året etter plukket en gruppering – bestående av ansatte og konkursrammede franchisetakere – rettighetene til Notar-navnet opp av asken for 250.000 kroner.

En suksesshistorie

Når «nye Notar» nå feirer ti år, er det som en suksesshistorie.

Kjeden kan vise til kontinuerlig vekst og overskudd hvert eneste år siden oppstart, og noen få kontorer i Møre og Romsdal har blitt til 60 ansatte fordelt på 13 meglerkontorer.

- I 2018 hadde vi 89 millioner kroner i salgsinntekter, og satt igjen med 10,5 millioner kroner i resultat før skatt. På disse ti årene har Notar levert stabile, årlige utbytter til eierne, samlet 62 millioner kroner, forteller Erik Pettersen til Finansavisen.

Samtidig har egenkapitalen økt jevnt og trutt fra fem millioner ved oppstart til 17,7 millioner kroner ved siste årsskifte.

Veksten fortsetter

I 2017 var inntektene 87,6 millioner og resultatet før skatt 6,7 millioner kroner.

Veksten ser ut til å fortsette også i 2019.

– Per 31. august har vi økt omsetningen 16,6 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Antallet salg er opp 13,3 prosent, mens antallet oppdrag har steget 26,6 prosent, fortsetter Pettersen.

Antallet salg endte på 1.582 i 2018, og var da opp fra 1.533 året før.

Kjøpte ut storeier

Pettersen er daglig leder og hovedeier i morselskapet Notar AS.

Tidligere i år kjøpte han ut Aagerø Invest og Kristiansund-investor Arne Ingebrigtsen, som hadde vært passiv eier med 34 prosent siden oppstarten i 2009. I stedet har Pettersen invitert inn nøkkelpersoner på de 13 meglerkontorene inn som partnere i hovedselskapet.

Nøkkelpersonene fikk tegne aksjer i et nystiftet selskap som vil eie inntil 33 prosent av Notar AS.

– Responsen blant partnerne som fikk tilbudet var meget god, og aksjene ble fulltegnet, sier Pettersen.

Franchise over og ut

Notars sterke mann understreker at grepet som er gjort er i tråd med kjedens grunnverdier.

– Tanken og formålet med aktivt eierskap er å fremme lokal identitet og lojalitet, samt motivere ansatte til å jobbe for gode resultater. Det handler rett og slett om at du da er med på å påvirke utviklingen av din egen arbeidsplass, og får ta del i verdiskapningen, fortsetter han.

Tilhørighet og lokalt eierskap har vært en rød tråd helt siden «nye Notar» så dagens lys.

Modellen der nye franchise-avdelinger skulle betale dyre lisenser ble vraket til fordel for en modell der eierskapet i nye avdelinger splittes 50/50 mellom Notar AS og de lokalt ansatte.

Samtidig finansierer Notar AS oppstarten av nye avdelinger.

Fra tidligere å ha vært veldig topplinjestyrt, flyttet Notar fokus over til bunnlinjen. Tanken bak er å ekspandere nøkternt med overskuddsmidler, bygge stein for stein og vokse organisk.

Åpning i Oslo i går

Og nettopp ekspansjon står høyt oppe på dagens agenda.

– Vi har store planer for årene som kommer. Ambisjonen vår for de neste årene er å ansette 30 nye eiendomsmeglere og partnere, samt etablere åtte nye meglerkontorer, sier Pettersen.

Og i går åpnet Notar sitt tredje kontor i hovedstaden på Ensjø Torg. Fra før er Notar tilstede på Tøyen og Alexander Kiellands plass.

– Vi har tro på Oslo. Aktiviteten i markedet er stor, og for nybygg. Vi ser mange omsetninger, tilflytting og befolkningsvekst. Potensialt er stort, forklarer Notar-sjefen.

Noen husker kanskje salgsgarantien i «gamle Notar». Den har blitt med videre.

– Garantien vår er fortsatt like enkel som den er skuddsikker i Oslo. Intet salg, ingen regning – og ingen bindingstid, sier Pettersen.

Drammen neste

Han synes også at Akershus er spennende, og er kontinuerlig på utkikk over hele landet. Nå først retter Pettersen blikket mot Buskerud og Drammen.

– I Drammen har vi nå fått folk på plass, og åpner rett over nyttår. Vi ser muligheter der vi kommer i kontakt med gode kandidater vi vet leverer salgskraft og kjenner markedet lokalt. Mindre områder og byer er vel så aktuelt som storbyene. Folk først, så ser vi på lokalisering, sier han.

– Notar skal vokse ved hjelp av verdiene som skapes lokalt som privateid og uavhengig aktør i bransjen. Det har vi lyktes bedre med enn vi turte å håpe på da vi startet, forteller Notar-sjefen.

– Dere er også en liten aktør?

– Ja. For oss handler det derfor om å skille seg ut, å tilby noe de andre ikke tilbyr. Vi har egen ansatt fotograf og kreativ utvikler, egen stylist og avholder virtuelle visninger i samarbeid med Matterport. Vi opererer i en nisje blant de store aktørene som eies av bankene og tar beslutninger deretter, svarer Pettersen.

Tregere i hjemfylket

Men enn så lenge har Notar-kjeden flest kontorer i Møre og Romsdal. Og der går ikke salgene like fort unna som i hovedstaden.

– På Sunnmøre har vi mange nybyggsalg, og bra suksess med mindre prosjekter. Vi har ikke prioritert nybyggsatsingen på andre kontorer, sier Notar-sjefen, som trekker frem Fri Sikt og Ålesund-prosjektet Midt-Moa i Ålesund som gode eksempler.

Det er særlig på Nordmøre og i Pettersens hjemby Kristiansund at Notar sliter med en lav omløpshastighet. Fra en bolig blir annonsert til den blir solgt går det 167 dager.

– Boligmarkedet er tregt, men todelt. Noe blir solgt etter 2-3 uker (velfungerende), mens mange boliger står over seks måneder (tregt) før det kommer inn bud. Kjøpers marked kan man trygt si, sier Pettersen.

18.000 kroner per kvm

Notar omsatte 287 boliger på Nordmøre i fjor, hvorav kjedens mestselgende megler, Anders Havneraas, solgte 150 boliger alene.

– Det er meget bra aktivitet på kontoret, selv om omløpshastigheten er lang. Meglerne må jobbe hardere per salg og med store porteføljer. Her må vi være proaktive for å finne kjøpere, forteller Pettersen.

– Samtidig er stemningen på vei opp blant innbyggere og næringsliv. Og det er ikke i mange bykommuner i Norge du får kjøpt eneboliger til 18.000 kroner i snitt per kvadratmeter, legger han til.