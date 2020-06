Morten Hals blar opp 30 millioner for skjærgårdsidyll

Lokalavisen Øyene skriver at Hals har kjøpt for 30 millioner kroner i Holmeveien 95 på Brøtsø, ved Tjøme. Det skal være ny prisrekord for eiendom med boplikt på området.

Eiendommen ble først lagt ut for 34,5 millioner kroner i fjor. Prisen ble senket til 32,5 millioner i år, men gikk altså litt under prisantydning. Eiendommen har stor hage og strandlinje. Bruksarealet er på over 800 kvadratmeter, og tomten er 137 mål stor.

Øyene skriver at Hals i en årrekke har eid hytte på Tjøme. Han har lagt ut to hytter for salg på Tjøme, i Glennestranda 32 og 34, for 22 millioner kroner.

Hals uttaler til Øyene at han ikke vil kommentere kjøp og salg.

– Jeg forestår at dere ønsker å skrive om dette, men har ingen kommentar hverken til kjøp eller salg. Det regner jeg for å være privat anliggende, sier Hals til avisen. Ifølge Øyene skal det ikke være avklart hvem som skal bo på adressen på Brøtsø.

Morten Hals' bror Knut Hals er daglig leder i Baker Hansen. De er femte generasjons driver av bedriften. Bakeriet ble etablert i 1861.