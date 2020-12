Spår fortsatt spreke boligpriser

I dag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for november.

Meglerkjedene Nordvik og DNB Eiendom tegnet i går bildet av et fortsatt travelt marked med høyt volum og godt besøkte visninger, og spådde at høytrykket vil vare frem mot jul.

Bekymret Norges Bank?

Begge så for seg videre vekst for boligprisene i måneden som gikk, og får følge av både DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets.

«Vi venter fortsatt frisk boligprisvekst. Etter seks måneder med en gjennomsnittlig sesongjustert boligprisvekst her hjemme på 1,1 prosent hver måned, tror vi veksten fra oktober til november blir 0,8 prosent. Det bør være nok til så smått å øke bekymringene for finansielle ubalanser ytterligere på Bankplassen», skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Ser fortsatt frisk vekst

I Handelsbanken viser sjeføkonom Kari Due-Andresen også til bakteppet med frisk prisvekst de siste par månedene, senest med en sesongjustert oppgang på 1,3 prosent i oktober.

«Korttidsindikatorene tyder også på fortsatt etterspørselspress i boligmarkedet, og vi ser for oss at boligprisene prosentvis har steget over 1-tallet også i november (sesongjustert)», skriver hun i dagens morgenrapport.

«Vi har lenge vært klare på at renteeffekten på boligprisene ikke ble uttømt allerede i sommer, og dermed har vi også anslått videre prisoppgang gjennom høsten. Men styrken i prisoppgangen har likevel vært sterkere enn antatt», heter det videre.

Spår prisbrems i 2021

Lenger frem venter sjeføkonomen å se at veksten i boligprisene begynner å dempe seg gjennom 2021.

«Dette antar vi vil skje fordi den sterkeste prisdrivende effekten på boligprisene gjerne kommer nokså raskt etter et rentekutt. Videre viser data som kommer inn at boligprisene for øyeblikket stiger klart mer enn inntektene, og nå ser vi også tydeligere at gjeldsveksten for husholdningene tiltar i styrke», argumenterer Due-Andresen.

Hun peker på oppdaterte tall som viste at 12-måneders kredittvekst for husholdningene steg til 4,8 prosent i oktober, opp fra 4,7 prosent i september.