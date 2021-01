Oslo er nest dyrest i Europa

Lav betalingsvilje for leie og en høy andel som eier sine egne boliger har lenge medført «rimelige» leiepriser i Norge, om man vurderer prisnivået med hensyn til hva boligene kan selges for.

En såkalt nettoyield – direkteavkastning etter utgifter – som nærmer seg null har ikke vært uvanlig, særlig i Oslos vestlige og mest kostbare bydeler. Med andre ord er det nesten bare verdistigningen man har tjent penger på ut over risikofri rente ved å investere i en utleiebolig i Oslo, ikke selve leieinntekten.

Men med kraftig verdistigning kommer leienivået slepende etter, og svak direkteavkastning til tross: Nå er Oslo snart på Europa-toppen i leieprisnivå.



Leiepriser i utvalgte europeiske storbyer # By Snittleie pr. kvm. Typisk månedsleie (75 kvm.) 1 Paris (indre del) 288,84 kr 21.663 kr 2 Oslo 262,87 kr 19.715 kr 3 London 208,84 kr 15.663 kr 4 København 197,41 kr 14.806 kr 5 Amsterdam 194,29 kr 14.572 kr 6 Madrid 188,06 kr 14.104 kr 7 Manchester 153,77 kr 11.533 kr 8 Warszawa 151,69 kr 11.377 kr 9 Roma 139,23 kr 10.442 kr 10 Praha 139,23 kr 10.442 kr 11 Brussel 115,33 kr 8.650 kr 12 Lisboa 112,21 kr 8.416 kr 13 Budapest 109,10 kr 8.182 kr 14 Wien 101,82 kr 7.637 kr 15 Berlin 75,85 kr 5.689 kr 1 euro = 10,39 kr. Kilde: Mashroom/Deloitte

Dyrere enn London

Den britiske utleieportalen Mashroom støtter seg på Deloittes eiendomsindeks for å finne hvilke europeiske storbyer det er mest gunstig å bosette seg i – et tema som er blitt aktualisert ytterligere gjennom Brexit.

Rent boligmessig kommer Oslo altså dårlig ut fra leietagers ståsted:

Snittleien er anslått til 25,30 euro pr. kvadratmeter i måneden, altså 263 kroner. Omregnet til 75 kvadratmeter blir det 19.715 kroner i måneden.

Oslo skviser seg dermed inn mellom Paris (på topp) og London, der man i snitt slipper unna med 15.663 kroner for en like stor leilighet. I Paris havner husleien på 21.663 kroner, skal man tro undersøkelsen.

Jeg synes det er meget rart at Oslo er nummer to på denne listen Geir Skogheim, Utleiemegleren

Og som vanlig er det den lutfattige tyske hovedstaden som kommer billigst ut. Med sine strenge boligreguleringer og antikapitalistiske tilbøyeligheter, koster det i snitt bare 5.689 kroner i måneden å leie 75 kvadratmeter i Berlin.

– Meget rart

Eiendomsmegler og daglig leder for Utleiemeglerens filial på Frogner, Geir Skogheim, er forbløffet.

– Jeg synes det er meget rart at Oslo er nummer to på denne listen. Jeg tenker at byer som London og Brussel må ha mye høyere leiepriser, men det har jeg jo ikke noe belegg for å vite, sier han.

– LEIETAGERS MARKED: Daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim. Foto: Gard Setsaas

Å sammenligne bredt på tvers av land og statistisk grunnlag bør tas med en klype salt, men via et Finn-søk er det ikke vanskelig å finne leiligheter i Oslo som lever opp til Mashrooms observasjoner – og vel så det.

I Bjørvika kan man blant annet leie en møblert toroms for 17.000 kroner i måneden, tilsvarende 340 kroner pr. kvadratmeter. Det er 29 prosent dyrere enn det observerte gjennomsnittet.

Beveger man seg noen hundre meter i mer nøkternt lende, mot Konows gate ved Ekebergskrenten, koster en nesten like stor leilighet 12.900 kroner i måneden, tilsvarende 263 kroner pr. kvadratmeter – altså nøyaktig det samme som Mashroom og Deloittes tall viser.

Overkjøpt i vest

Skogheim påpeker at leieprisene i Oslo er temmelig like over hele byen, om man sammenligner med de sterkt varierende boligprisene.

– Her på Frogner har det ikke skjedd noe med leieprisene på lang tid. Det skyldes at det er så mange leiligheter til utleie. Å kjøpe leilighet på vestkanten er mye dyrere, så det rimer ikke helt, sier han.

Årsaken ligger delvis i at de som kjøper utleieleiligheter gjerne ønsker å kjøpe i strøk de selv liker godt, og det blir gjerne på vestkanten.

– De er derfra selv, de kjenner strøket, og det er det de vet om. Men er du en ny investor og er avhengig av at investeringen går rundt av seg selv, så går ikke det lenger på Oslo vest. Til gjengjeld blir det jo spådd en veldig boligprisvekst igjen, sier Skogheim.

Det er leietagers marked. Akkurat nå er det rundt 2.700 ledige boliger til leie i Oslo. Det er veldig mange Geir Skogheim, Utleiemegleren

Mange vil leie ut

Utleiemegleren utarbeider sin egen leieprisstatistikk. Den viser at snittprisen for en treromsleilighet i Oslo i desember var 16.798 kroner. Isoleres vestkanten, øker prisen til 18.504 kroner.

For byen totalt steg leienivået med stusslige 1,4 prosent for treromsleiligheter fra desember 2019 til desember 2020. For toromsleiligheter økte leienivået med 2,7 prosent, mens ettromsleiligheter – som ikke lenger er lov å bygge – ble 8,0 prosent dyrere å leie.

VELDIG DYRT Å KJØPE, GANSKE RIMELIG Å LEIE: Frogner flommer over av utleieleiligheter. Foto: Privatmegleren

– Det er leietagers marked. Akkurat nå er det rundt 2.700 ledige boliger til leie i Oslo. Det er veldig mange. For ti år siden var det kanskje 1.200–1.300 ledige boliger. Det beste for utleiemarkedet er kanskje 2.000 ledige boliger, da er det på en måte et jevnt marked, sier Skogheim.

– Jo mer over 2.000 boliger, jo mer leietagers marked er det. I Oslo syd og øst er nivået kanskje der det bør være, men på vestkanten er det for mange leiligheter.

– Er det stor pågang av folk som vil kjøpe for å leie ut?



– Det er ikke sånn det var før, men det bygges heller ikke like mye lenger, og vi merker at småinvestorene ikke er like aktive lenger etter at regelen om minst 40 prosent egenkapital kom. Det er mange som i stedet vil kjøpe der kravet er 15 prosent, sier Skogheim.



Det er kun i Oslo det kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig. Regelen ble innført for fire år siden som et middel for å bremse boligprisveksten i hovedstaden.