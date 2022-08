Ny prisrekord – skyhøye leiepriser

Boligprisene på eksklusive Manhattan i New York setter stadig nye rekorder, og New York som by ble nylig kåret til verdens nest dyreste by å bo i.

CNN skriver nå at den gjennomsnittlige månedsleien lå på voldsomme 5.058 dollar i juni, som tilsvarer om lag 50.000 norske kroner. Dette tilsvarer en oppgang på nesten 30 prosent fra juni i 2021, og er den første gangen gjennomsnittlig månedsleie i bydelen har vært over 5.000 dollar.

Ifølge Jonathan Miller, adm. direktør i takstselskapet Miller Samuel, mener at oppgangen i stor grad skyldes at mange som i utgangspunktet ønsket å kjøpe har valgt å leie på bakgrunn av høyere boliglånsrenter.

– Mange mennesker bytter beite nå som renten blir jekket opp. Markedet er allerede stramt, og det kommer til å bli enda strammere, skriver Samuel.

Folk har mer penger

Miller mener også at de som leier nå har sterkere kjøpekraft på generelt basis enn tidligere. Han mener dette spesielt er tilfellet for familier.

Gjennomsnittsprisen for en leilighet med tre soverom i juni var nesten 100.000 kroner, opp fra litt over 70.000 kroner samme måned i 2021. Miller forventer ikke at trenden vil endre seg i trenden fremover.

– Leietrenden kommer ikke til å nå noen topp denne sommeren. Vi forventer vi at etterspørselen vil fortsette å øke. Ingenting stiger til himmelen, men på kort sikt er vi nok posisjonert for videre oppgang, skriver Miller.