Selvaag Bolig tar av på Oslo Børs etter nyhet

Hovedindeksen på Oslo Børs løftes i åpningshandelen med 0,19 prosent til 905,220.

Olje

Nordsjøoljen omsettes for 63,24 dollar per fat mandag morgen, ned 0,09 prosent.

WTI-oljen handles for 57,73 dollar per fat, opp 0,02 prosent.

Oljeprisen konsoliderer mandag etter en kraftig oppgang fredag i kjølvannet av de positive nyhetene fra handelskonflikten.

Equinor kunngjorde i dag at aksjene vil bli handleteksklusiv utbytte på 0,26 dollar, tilsvarende 2,37 kroner. Aksjen svekkes med 1,04 prosent i de første minuttene til 175,85 kroner.

Aker BP går opp 0,44 prosent til 271 kroner. DNO går opp 1,82 prosent til 11,73 kroner.

Hopp for Selvaag

Selvaag Bolig kunngjorde mandag morgen at de vil selge tomtebanken til Urbany Property for 3,4 milliarder kroner. De varsler at investorene skal få et utbytte på to milliarder kroner, 22 kroner pr. aksje.

Aksjen går umiddelbart opp hele 14,75 prosent til 62,80 kroner. Til nå i år har Selvaag Bolig steget 35,72 prosent på Oslo Børs.

Studieresultat

Photocure la frem et positivt studieresultat. Bruk av fleksibel blålyscystoskopi ved første oppfølging etter TURBT reduserte risikoen for tilbakefall av blærekreft med 33 prosent sammenlignet med hvitt lys alene. Aksjen hopper 2,48 prosent til 57,80 kroner.

Krise for Havyard

Havyard Group sendte ut en børsmelding hvor de opplyste om tapt egenkapital hos datterselskapet Havyard Ship Technology.

«I forbindelse med gjennomgang av oppdaterte prosjektprognoser for HST sine skip under bygging, samt en helhetsvurdering av HST sin samlede økonomiske stilling, har de respektive styrene i HGR og HST konstatert ytterligere tap på prosjektene bnr. 131 og 135, samt nå også for bnr. 141-145», skriver verftsgruppen Havyard i en børsmelding.

Aksjen stuper kraftig med 34,54 prosent de første minuttene til 2,35 kroner.

Millionstrid

Offshoreleverandøren Nekkar meldte i fjor at de var enige om salg av nesten hele selskapet til MacGregor, datterselskap av Cargotec Oyj, for en pris på 850 millioner kroner.

Nå mener MacGregor at prisen må reduseres med 240 kroner, noe Nekkar er uenig i. Nekkar faller 28,8 prosent til 2,20 kroner.

Sjømat

Sjømatselskapene fikk en dårlig avslutning på forrige uke. Nyheten om at Europakommisjonen har gjort undersøkelser vedrørende mulig prissamarbeid blant norske produsenter av atlantisk oppdrettslaks, samt gruppesøksmål i USA angående samme forhold, sendte sjømatindeksen ned 5,4 prosent.

SalMar, Grieg Seafood og Mowi har alle mottatt stevning fra USA. Mowi trøbler også med sykdomsmistanke ved et av deres anlegg. Mowi faller 0,64 prosent til 218,50 kroner. SalMar er nøytral til 406 kroner. Grieg Seafood er opp 0,07 prosent til 133,90 kroner.