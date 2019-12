Kontraster for Fredriksen-selskaper på Oslo Børs

Oslo Børs er ved lunsjtider ned 0,24 prosent til 912,29 poeng. Det er blitt handlet aksjer for 1,226 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen styrker seg 1,88 prosent til 63,80 dollar fatet. WTI-oljen går opp 0,36 til 58,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen påvirkes av signalene fra handelskrigen. Ledende forhandlere fra USA og Kina holdt tirsdag morgen en telefonkonferanse for å diskutere «kjernesaker».

Ifølge CNBC var det Kinas toppforhandler Liu He, som pratet med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

– Oljepristrenden er sterkt korrelert med nyhetsstrømmen fra handelssamtalene, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader, ifølge TDN Direkt.

Opp- og nedtur for Fredriksen

Seadrill, med John Fredriksen som største eier, er opp 18,66 prosent til 11,54 kroner. Seadrill-aksjen hadde også en svært god dag på Wall Street i går , da aksjen steg drøye ti prosent målt i dollar.

Fredriksen dominerer også Avance Gas som faller 5,60 prosent til 49,75 kroner. Selskapet ga både topp- og bunnlinjen et solid løft i tredje kvartal , men nådde ikke helt opp til analytikernes forventninger. Hittil i år er Avance-aksjen opp over 300 prosent.

God utvikling

BW Offshore kunne tirsdag morgen melde at de ga driften et solid løft i tredje kvartal . All oppstrømsvirksomhet i BW Offshore og BW Group er nå organisert i BW Energy, går det også frem av dagens kvartalsrapport fra BW Offshore. Aksjen klatrer 2,44 prosent til 67,30 kroner på høyt volum.

Dagens hittil aller største vinner er Observe Medical, som fyker opp 21 prosent til 12,10 kroner.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling, som legger frem tredjekvartalstall senere i dag, er opp 9,44 prosent til 65,88 kroner.





Tapere

Belships er blant selskapene som går i rødt tirsdag. Aksjen er ned 4,67 prosent. I går skrev Finansavisen at Lars Wenaas’ selskap Wenaasgruppen kjøper flere aksjer i Belships, mens Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding selger seg ut.

Biotec Phamracon faller mest av samtlige, 6,96 prosent ned til 4,41 kroner. Gaming Innovation Group svekkes 6,09 prosent til 5,40 kroner.