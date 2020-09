Tesla stuper på New York-børsen

KNALLRØDT: Elon Musk ser Tesla få hard medfart på New York-børsen tirsdag. Foto: AFP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 3,7 prosent og står i 10.897,96 poeng mens Dow Jones står i 27.725,46 poeng etter en nedgang på 1,5 prosent.

S&P 500 faller 1,9 prosent til 3.363,65 poeng.

Tesla

Fredag ble det kjent at Tesla ikke ble inkludert i S&P 500-indeksen da komiteen annonserte de nye tilskuddene. Nå er det også klart at elbilprodusenten har fullført salget av fem milliarder dollar i aksjer gjennom sitt aksjedistribusjonsprogram.

David Trainer, sjefanalytiker i New Constructs, omtaler Tesla som «den farligste aksjen på Wall Street» og sier at tallene ikke støtter en så høy prising og verdsetting.

Aksjen stuper 14,8 prosent til 356,51 dollar.

Håper på børsoppgang

Rick Rieder i meglerhuset BlackRock tror på videre børsoppgang i tiden fremover.

– Mange investorer uroer seg for om markedet er overpriset. Uroen er misforstått. Noen aksjer er overpriset, men ikke markedet som et hele, sier Rieder til Reuters.

At børsene i USA holdt stengt i går preget de asiatiske børsene tirsdag i form av lavere handelsaktivitet.

«Nyhetsbildet i Asia preges for øvrig fortsatt av de geopolitiske spenningene mellom USA og Kina, samt Covid-19-situasjonen. Smittetallene verden over stiger fortsatt, mens null-renter og storstilte stimulansepakker holder finanssystemet i sjakk», skriver Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.