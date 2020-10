Wall Street gikk mandag på sin største smell siden tidlig i september.

Børsfallet forklares med nok en dag uten fremgang i forhandlingene mellom Demokratene og Republikanerne om en ny, finanspolitisk krisepakke.

«Økningen i coronasmittetilfeller rundt om i verden, særlig Europa, har også redusert tilliten blant investorer og økt frykten for et «double dip»-scenario», skriver Oandas senioranalytiker for Asia- og Stillehavsområdet, Jeffrey Halley, i dagens oppdatering.

Rekken av hendelser som må gå veien

Han sammenligner gårsdagens utvikling på New York-børsen med «den blå bølgen» som traff et rev. «Den blå bølgen» viser til at Demokratenes Joe Biden leder på meningsmålingene foran presidentvalget i neste uke.

«De som handler på «den blå bølgen» baserer seg på at en komplisert rekke av hendelser går deres vei. Livet er vanligvis ikke så enkelt. I et nøtteskall må Biden vinne stort, og det samme må Demokratene i Senatet – uten at det oppstår strid om valgresultatene. Demokratene vil da trolig havne foran en konservativt overvektet Høyesterett. Jeg trodde personlig at amerikanske domstoler var upolitiske, men tilsynelatende ikke når det kommer til tolkning. Denne seneste takkegaven fra republikanerne kan ennå spille sin rolle», skriver Halley.

Forventer sterke tall fra «big tech»

Senioranalytikeren forventer at resten av uken vil preges av den samme, risikoreduserende atferden som kom til syne mandag.

«Investorer har i seneste laget redusert eksponeringen før valget. Dette bør peke mot stadig tunge aksjemarkeder, selv om teknologigigantenes resultater skulle imponere denne uken – noe jeg forventer at de vil gjøre. Dollaren bør dra nytte av dette, på lik linje med andre «trygg havn»-tilknyttede valutaer. Interessant nok steg også gullprisen i går. Dermed løsrev den seg fra nedsalget i amerikanske aksjer», fortsetter han.

– Ikke sett huset på «den blå bølgen»

Selv om Republikanerne og Demokratene – ledet av hhv. finansminister Steven Mnuchin og Speaker Nancy Pelosi i Representantenes Hus – nærmer seg en avtale om en redningspakke, ignorerer markedene ifølge Halley fullstendig at en slik avtale vil ha liten eller ingen sjanse til å komme seg gjennom Senatet (der Republikanerne er i flertall).

«Så selv om big tech – som starter med Microsoft i dag – leverer sterke tall, og en enighet om en redningspakke dukker opp, har vi potensielt en kaotisk uke foran oss. Ethvert refleksbasert børsrally vil sannsynligvis være nettopp det, midlertidig, spesielt siden Wall Street har vært fullt posisjonert for dette en stund», skriver Oanda-analytikeren.

«I stedet for å satse huset på en «blå bølge», er det eneste sikre at volatiliteten vil stige utover uken. Det vil ikke være noen skam å sette seg på gjerdet de neste 1-2 ukene», heter det videre.