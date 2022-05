Styret i Komplett har besluttet å ikke betale utbytte til aksjonærene, med hensikt å redusere størrelsen på en kommende emisjon. Dette fremkommer av en børsmelding tirsdag kveld.

Selskapet kjøpte tidligere i år opp konkurrenten NetonNet, og finansierte oppkjøpet med et kortsiktig «bridge loan». Deretter skulle det utstedes ny aksjekapital i en emisjon for å erstatte lånet.

Tidligere var det foreslått et utbytte på 2,90 kroner per aksje for 2021. Denne utgår nå, da styret i Komplett har besluttet at pengene som var øremerket utbytte skal brukes til å redusere størrelsen på emisjonen med 310 millioner kroner. Det vurderes også å redusere størrelsen på emisjonen ytterligere, ved å gjøre om deler av korttidslånet til langsiktig gjeld, heter det i børsmeldingen.