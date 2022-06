Oljeserviceduo faller tosifret etter tapsmelding

Blant dagens foreløpig største tapere finner vi Seaway 7 , som i morges meldte at de må ta tap på cirka 30 millioner dollar etter redusert fremgang i Hollandse Kust Zuid-prosjektet. Aksjen svekkes 9 prosent. Subsea 7 faller 13,9 prosent.

Pareto Securities skriver i en oppdatering at som et resultat av dette reduserer de sitt EBITDA-estimatet for Seaway 7 fra 100 millioner dollar for 2022 til 60 millioner dollar.

Fearnley Securities skriver at det utfordrende miljøet om dagen og den negative utviklingen øker nedsiderisikoen for 2023-estimatene for Seaway 7.

«Vi nedjusterer vårt EBITDA-estimat for 2022 til om lag seks prosent, eller lavere, mens vi også vil nedjustere 2023-estimatene for omsetning og EBITDA noe. Samlet effekt på kursmålet er grovt anslått til tre kroner pr. aksje», skriver meglerhuset.

SAS ble fredag vinneren på Oslo Børs med en oppgang på 19,7 prosent, etter meldingen fra danske myndigheter om at de vil ettergi gjeld og øke eierandelen i flyselskapet. Mandag faller imidlertid aksjen tilbake igjen, og er nå ned 5,8 prosent.

Dagens største taper er Havila Shipping med et fall på 20,4 prosent på høyt volum. Aksjen er imidlertid fortsatt opp over 200 prosent bare den siste måneden.

Havila Kystruten er ned 5,85 prosent. Selskapet har fortsatt ikke fått avklaring på spørsmålene om forsikring fra myndighetene, og må avlyse nok en kystrundtur.

REC Silicon var i morges en av få aksjer som steg, men også den har nå snudd ned. Selskapet meldte mandag å ha meldt om en intensjonsavtale med Ferroglobe. Aksjen er nå ned 3,8 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 1,4 prosent til 120,37 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,5 prosent til 118,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 122,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Med fortsatte høye gasspriser og ekstremt sterke raffineringsmarginer i Europa, representerer 2022 sannsynligvis det beste makrobakteppet for integrerte oljeselskaper på flere tiår,» skriver Berenberg i en rapport.



Aker BP blir oppgradert til hold av Berenberg. Samtidig oppjusterer det tyske meglerhuset kursmålet fra 290 kroner pr. aksje til 390 kroner pr. aksje. Før åpningen mandag hadde det Røkke-kontrollerte oljeselskapet steget nærmere 60 prosent i år.

Kursmålet til Equinor blir også oppjustert av Berenberg, fra 335 kroner til 380 kroner pr. aksje, mens hold-anbefalingen blir gjentatt.

Tyskerne oppjusterer også prisestimatene for Brent-oljen til 107, 105 og 85 dollar pr. fat for årene 2022 til 2024, opp fra 80, 80, og 60 dollar fatet.

Equinor faller 4,1 prosent, mens Aker BP er ned 2,5 prosent.