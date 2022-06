Opptur på de europeiske børsene

På tross av svake børstall fra Asia stiger de europeiske børsene tirsdag morgen.

I London er FTSE 100 opp 0,47 prosent, mens den franske CAC 40 opp 0,04 prosent.

Oppgangen foregår også i Skandinavia. Børsen i København er opp 0,82 prosent, mens Stockholm-børsen styrkes 0,41 prosent.

Dette skjer i etterkant av et betydelig børsfall mandag.

Frykt for renteøkning

Den siste uken har en rekke sentralbanker informert om rekordhøy inflasjon, og økonomer forventer hyppige renteøkninger i 2022 for å unngå en langvarig resesjon. Dette ble fredag ettermiddag satt på spissen da FED formidlet en årlig amerikansk KPI på 8,6 prosent for mai måned.

Investorer forventer derfor en renteøkning av FED på minst 50 basispunkter på deres pengepolitiske møte førstkommende onsdag. FED har allerede hevet renten to ganger i år.

Noen markedsaktører mener at FED burde heve renten med 75 basispunkter, skriver CNBC.

Inflasjonsutfordringene er reelle også i Europa. Sveriges Statistiske byråd (SCB) informerte tidligere i dag om at de i mai måned hadde den høyeste inflasjonen på over 30 år. Tysk inflasjon var i mai den høyeste på femti år på 7,9 prosent år-over-år.

Det forventes derfor renteøkninger også hos de europeiske sentralbankene i tiden fremover.

Bank of England

På torsdag skal Bank of England kunngjøre nye rentebeslutninger. Global markedsstrateg hos JPMorgan Asset Management Hugh Gimber antyder at sentralbanken vil reagere på høy inflasjon med å øke renten med 50 basispunkter, ifølge CNBC.

– Det er usannsynlig at inflasjonen topper seg før etter sommeren. BNP har falt for andre måned på rad, og økonomien er fortsatt svært sårbar for en ny økning i energiprisene gitt den høye avhengigheten av naturgass, sier han.