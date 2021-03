Wall Steet åpnet i grønt terrent. Utviklingen kom etter dagens jobbtall. 745.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 27. februar, 9.000 flere enn uken før. Det var ventet 750.000 førstegangssøkere.

Tallet for uken før er imidlertid revidert fra 730.000 til 736.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd, var 4,3 millioner pr. 20. februar. Dette utgjør en nedgang på 124.000 fra uken før. Her var det på forhånd ventet et antall på 4,3 millioner.

På kvelden bråsnudde indeksene etter at USAs sentralbanksjef Jerome Powell talte under et webinar. Etter at obligasjonsmarkedet har fått mer oppmerksomhet, advarte han markedet og forklarte at sentralbanken ikke vil lene seg tilbake og la de finansielle markedsbetingelsene bli strammere.

«Jeg vil vært bekymret for uordnede forhold i markedene eller vedvarende innstramming i finansielle forhold som truer oppnåelsen av våre mål», sa Powell under en Wall Street Journal-webinar, ifølge Marketwatch.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 1,11 prosent til 30.924,1 og er med det opp 1,0 prosent i år.

Oljegiganten Chevron var dagens «vinner» med en oppgang på 0,8 prosent, trolig etter oppgang i oljeprisen.

Tre av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Kjente selskaper som Nike og Walt Disney falt henholdsvis 1,7 og 2,2 prosent.

Oljerally på rød børs

S&P 500 endte ned 1,34 prosent til 3.768,5. Det vil si at indeksen er opp 0,3 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var DiamondBack Energy etter en oppgang på 9,2 prosent. Like bak fulgte oljeselskaper som EOG Resources, Marathon Oil, Occidental Petroleum og Exxon Mobil.

Ni av ti selskaper på vinnerlisten har en forretningsmodell relatert til oljeutvinning.

Oppgangen kom etter at oljeprisen skøyt i været torsdag med en oppgang på 4,5 prosent. OPEC+ skal ha oppnådd enighet om å holde oljeproduksjonen uendret i april, noe som overrasket markedet.