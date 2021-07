Det endte med oppgang på New York-børsen onsdag, etter at sentralbanksjef, Jerome Powell, igjen gjorde rede for sentralbankens planer for å opprettholde de pengepolitiske tiltakene for å bedre økonomien. S&P 500-indeksen var også i all-time high i løpet av dagen.

Dow Jones var opp 0,14 prosent til 34.937,57 poeng.

S&P 500 steg 0,12 prosent til 4.374,49 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,22 prosent til 14.644,95 poeng.

Standhaftig sentralbanksjef

Sentralbanksjef, Jerome Powell, har lenge prøvd å berolige markedet med at inflasjonen den kommende perioden vil være forbigående, og vil ikke være en langsiktig utfordring for økonomien. Dette har altså vært argumentet i diskusjonen om hvor lenge rentene kan forbli på nullnivåer for å sikre den videre økonomiske bedringen.

I dagens tale viste ikke Powell noen tegn til at sentralbanken vil vike fra den forespeilede planen om å utsette renteheving en god stund til. Særlig poengterte sentralbanksjefen at arbeidsmarkedet fortsatt er svakere enn hva det var før pandemien.

En nedtrapping av enkelte kvantitative lettelser har i det minste blitt diskutert i sentralbanken den siste perioden. Powell informerte nemlig om at sentralbanken har begynt samtalene angående å redusere tempoet til deres kjøp av finansielle aktiva.

Bankenes uke

Denne uken har en rekke av de amerikanske storbankene sluppet kvartalsresultater, og i all hovedsak har rapportene vist sterkere tall en forventet. Tidligst ute var Goldman Sachs og JP Morgan, som i går kunne rapportere om sterke resultater.

I dag var det Citigroup og Wells Fargo sin tur til å slippe kvartalsrapport, og førstnevnte viste til en bunnlinje godt over forventning etter å ha frigjort reserver avsatt til tap på lån. Investorene var imidlertid ikke like fornøyde med tallene, og sendte aksjen ned 0,3 prosent.

Wells Fargo ville heller ikke være noe dårligere, og viste til å ha snudd et kraftig underskudd til overskudd. Aksjen endte opp 4,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,8 prosent til 16,30.

Gullprisen steg 1,0 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.827,20 dollar.

Nordsjøoljen falt 2,8 prosent til 74,39 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,5 basispunkter til 0,056 prosent.

Renten på 2-åringen krympet 3,6 basispunkter til 0,233 prosent.

10-års renten falt 7,2 basispunkter til 1,351 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 6,2 basispunkter til 1,986 prosent.