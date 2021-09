Røkke-rally etter milliardbud

– Attraktivt bud. Et meget bra utfall for dagens aksjonærer, sier analytiker Eirik Haavaldsen i Pareto Securities.

Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier forklarer budet på Aker-selskapet Ocean Yield, gevinsten Røkke-systemet kan ta og hvorfor avtalen nå legger et press på Aker Energy og deres oljepartnere i Ghana.

Pareto Securities skriver i en kommentar mandag at de ser positivt på budet for aksjonærene, hvor budet ligger godt over deres kursmål på 34 kroner pr. aksje.

«Ocean Yield har slitt med økende kapitalkostnad de siste årene, noe KKR åpenbart vil kunne endre. Flåten, ekskludert FPSOen som vi tror er usannsynlig at vil forbli i Ocean Yield særlig lenge, er både moderne og attraktiv med langsiktige kontrakter mot stort sett gode motpartarter», skriver Pareto som legger til at Akers aksept teknisk sett åpner opp for et motbud, men at de ser på dette som usannsynlig.

I grønt

– Jeg skal forklare hvorfor du skal kjøpe aksjen, sier analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets om teknologiselskapet WebStep til Finansavisen.

Aksjen endte opp 4,1 prosent etter Kongslies bemerkninger.

Styreleder i Goodtech , Mimi Berdal, har mandag doblet aksjebeholdningen i selskapet. Det sendte tech-aksjen opp 5,3 prosent.

Nordea Markets spår all time-high for oppdrettsselskapet Bakkafrost, og vil ha aksjen over 800 kroner. Det tilsier en oppgang på rundt 10 prosent fra dagens nivå. Aksjen steg 2,1 prosent på analysen.

I Dagens aksjetips anbefaler SpareBank 1-analytiker Petter Kongslie ute med sin første analyse på Elliptic Laboratories. Kongslie konkluderer med kjøpsanbefaling og kursmål på hele 350 kroner – nær 50 prosent oppside fra dagens kurs. Aksjen endte opp 1,9 prosent.

Jinhui fortsatte oppturen og ble styrket 26,7 prosent. Hittil i år er aksjen opp drøyt 420 prosent.

Airthings har nå sikret seg en 10-årig kontrakt i Canada . I tillegg meldes det at styremedlem Lars Boilesen dobler sin aksjebeholdning. Aksjen klatret 16,7 prosent.

I rødt

Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Carbon Capture må mer enn åttedoble omsetningen de neste to årene for å forsvare en holdanbefaling. Den britiske storbanken HSBC og analytiker Tarek Soliman nedgraderte mandag aksjen til en holdanbefaling. Aksjen falt 5,5 prosent.

Agilyx får patent for kjemisk resirkulering av polystyren utvidet til å gjelde alle former for plastavfall. Aksjen falt likevel 1,3 prosent.

Tillitsvalgte i Norwegian gir tydelig motstand til konsernsjefens varsel om økt sesongarbeid. Aksjen falt 2,7 prosent på urolighetene.