Blandet stemning på Wall Street

Ved børsslutt på torsdag står to av tre nøkkelindekser i grønt.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen ned 0,02 prosent til 35.608,35 poeng.

endte dagen ned 0,02 prosent til 35.608,35 poeng. Den brede S&P-500 steg svakt med 0,3 prosent til 4.549,75 poeng.

steg svakt med 0,3 prosent til 4.549,75 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner med en oppgang på 0,62 prosent til 15.215,7 poeng.

290.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 16. oktober, melder USAs arbeidsdepartement. Dette er den laveste noteringen siden 14. mars 2020. Konsensus pekte mot 300.000 førstegangssøkere.

Olje

Oljeprisen fikk seg en nedtur torsdag, og ved børsslutt på torsdag står brent-oljen i 84,75 dollar, ned 1,29 prosent.

Videre synker WTI-oljen med 0,91 prosent, og ett fat koster nå 82,66 dollar.

Onsdag ble det rapportert om at den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på cirka 2,02 millioner fat pr. dag, ned 3,3 prosent fra august. Direktoratets prognose på forhånd var cirka 2,04 millioner fat pr. dag.

Bevegelser

En av aksjene som steg pent torsdag var elbilgiganten Tesla, som endte dagen opp 3,26 prosent til en kurs på 894 dollar. Selskapet la frem tall for tredje kvartal i går, der de kunne vise til en omsetningsøkning på 57 prosent.

Et annet selskap som fremla kvartalstall var flygiganten American Airlines , som endte opp 1,9 prosent til 19,89 dollar. I kvartalsrapporten kunne selskapet melde om et omsetnimgsøkning på over 100 prosent fra samme periode i 2020.

Eiendomsselskapet WeWork , som blant annet driver med utleie av kontorfellesskap, hadde sin første børsdag. Ved stengetid sto aksjen i en kurs på 11,78 dollar, opp 13,5 prosent.