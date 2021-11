Røkke-aksje opp etter knallkvartal

– Vi kjemper for å overleve, sier toppsjef van der Werff.

Danske Bank innrømmer at de har vært for optimistiske på TGS ' vegne, og spår videre fall for aksjen som har falt nesten 40 prosent hittil i år. Aksjen falt 4,6 prosent etter analysen.

Pexip -aksjen fortsatte fallet og endte ned 8,6 prosent mandag. Aksel Lund Svindal eier rundt 1 prosent av aksjene i selskapet og utnyttet i forrige uke kursfallet til å laste opp ytterligere.

I grønt

Aker Carbon Capture leverte over 100 millioner kroner i omsetning i tredje kvartal, opp fra 69,31 millioner i andre kvartal, med en tilhørende EBITDA på minus 54,42 millioner kroner. Røkke-aksjen steg 9,3 prosent.

Bonheur -aksjen er all time-high etter å steget over 40 prosent i år, men ABG venter at himmelferden fortsetter. Aksjen endte på stedet hvil tross den positive analysen.

Oljeselskapene Okea og Aker BP endte opp henholdsvis 4,8 og 2,2 prosent. Førstnevnte startet mandag driften på Yme-feltet.

– En viktig milepæl, sier adm. direktør Svein J. Liknes.



Nå som Yme-feltet er åpnet for produksjon venter Arctic Securities at Okeas produksjon vil øke med opptil 50 prosent.

Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan er også klar på at man bør kjøpe oljeaksjer. Carnegie-analytikeren er ute med kjøpsanbefalinger både på Aker BP, Equinor og DNO.

Ellers klatret kosmetikkselskapet Aqua Bio Technology 13,6 prosent og oljeserviceselskapet AqualisBraemar 7,7 prosent. Siem Offshore steg 5,2 prosent. Ingen nyheter bidro til oppturen.