Kahoot og Ice fikk juling

Det ble nytt fall på Oslo Børs torsdag. Hovedindeksen endte ned 0,8 prosent til 1.188,32 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 5,1 milliarder kroner.

Oljeprisene falt også. Brent-oljen var ved børsslutt ned 0,9 prosent til 75,31 dollar pr. fat. WTI-oljen var ned 1,0 prosent til 71,92 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 75,52 dollar.

Equinor endte ned 1,3 prosent til 236,40 kroner – tross saftig kursmål fra Bernstein-analytiker Oswald Clint. Aker BP falt 1,0 prosent til 315,10 kroner, mens DNO falt 3,1 prosent til 10,80 kroner.

Det var i det hele tatt mye rødt blant børsens mer omsatte aksjer.

Kahoot falt 7,6 prosent til 42,96 kroner etter at JPMorgan har skrotet kjøpsanbefalingen og nær halvert kursmålet. John Fredriksens tørrlastkjempe Golden Ocean Group falt 3,7 prosent til 75,70 kroner. Entra falt 2,8 prosent til 197,50 kroner, selv om DNB Markets har et kursmål på 230 og anbefaler å kjøpe.

Schibsteds A- og B-aksjer falt 4,4 og 4,0 prosent til 362,10 og 315,00 kroner, mens REC Silicon endte ned 3,2 prosent til 18,79 kroner.

Pexip og Kongsberg Automotive hadde begge kapitalmarkedsdag torsdag. Førstnevnte skal være godt i rute med å nå målet om 300 millioner i gjentagende årlig omsetning innen 2024, men falt 4,8 prosent til 37,46 kroner. Sistnevnte endte ned 7,0 prosent til 3,06 kroner.

Elbilladerselskapet Zaptec ble handlet ned 5,9 prosent til 60,40 kroner, selv om ABG Sundal Collier fortsett ser store muligheter i aksjen. Meglerhusets kursmål tilsier mer enn 50 prosents oppside med torsdagens sluttkurs.

Mest falt imidlertid Ice Group , etter at Nordnets Mads Johannesen har advart sine egne kunder om å være forsiktig med aksjen. Telekomaksjen endte ned 15,6 prosent til 4,34 kroner.

Et lyspunkt blant de mer omsatte aksjene var BEWi , som steg 7,2 prosent til 71,20 kroner etter meldingen om svensk storhandel i emballasje- og isolasjonsselskapet.

Insr Insurance Group ble aksjen med størst kursoppgang. Den endte opp 43,5 prosent til 33 øre, dog uten vesentlige nyheter rundt selskapet.

Kryptoselskapet DLTx tjente 5 millioner kroner på filecoin på én måned med knallsterke marginer. Nå er kapasiteten på vei til å tidobles, og aksjen ble løftet med 12,9 prosent torsdag, til 15,36 kroner.

Quantafuel steg 2,3 prosent til 32,50 kroner etter meldingen om en intensjonsavtale med ENOC Group og Dubal Holding for å utforske mulighetene for et plast-til-væske-anlegg.