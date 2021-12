Sterk oppgang på Oslo Børs

Blant de mest omsatte merker vi oss Kahoot, som steg 6,4 prosent til 42,70 kroner. Aksjen dukket onsdag opp blant nyttårsrakettene i DNB Markets. Det samme gjorde Nel og Scatec. Duoen trakk opp nesten 4 prosent til henholdsvis 15,58 og 144,85 kroner.

Marginale fall i Telenor, REC Silicon og Paretos mangedoblingskandidat Desert Control er den eneste rødfargen blant dagens 30 mest omsatte.

Ice spratt opp

Nærmest SoftOx på taperlisten finner vi Scana, som falt 13,4 prosent til 1,62 kroner etter sin emisjon på kurs 1,40 kroner.

Petronor endte ned 5,8 prosent til 87 øre i kjølvannet av onsdagens Økokrim-razzia. Torsdag morgen opplyste selskapet at toppsjefen Knut Søvold var pågrepet.

Torsdag ettermiddag bekreftet Økokrim at det er iverksatt en korrupsjonsetterforskning, men Søvold erkjenner ifølge DN ikke straffskyld.

På vinnerlisten endte Ice Group nest øverst med en oppgang på 22,9 prosent til 5,16 kroner etter melding om at selskapet likevel ikke vil gå videre med rekapitaliseringen kunngjort 18. november.

Vi tar også med at Harmonychain spratt opp over 12 prosent til 1,15 kroner etter annonsering av at Scrypt-pool-prosjektet nå har nådd lukket Beta.

Equinor ga gass

Oljeprisene trekker oppover torsdag ettermiddag.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,8 prosent til 74,48 dollar pr. fat, mens WTI-oljen legger på seg 1,1 prosent til 71,63 dollar pr. fat.

Equinor steg 3,4 prosent til 238,30 kroner, og kursen fikk ytterligere støtte fra gassprisene, som stiger videre og nå tilsvarer oljepriser over 250 dollar pr. fat . I tillegg lanserte selskapet torsdag et prosjekt for produksjon av hydrogen fra naturgass i Belgia med Engie.

Aker BP endte opp 2,5 prosent til 300,40 kroner, mens DNO la på seg 2,7 prosent til 10,34 kroner.