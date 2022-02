Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet rett ned torsdag, men har hentet seg godt inn utover dagen og står i 12.40-tiden i 1.179,34 etter en nedgang på 0,4 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2,7 milliarder kroner.

Mønsteret er det samme på europeiske børser, og britiske FTSE 100 er nå opp 0,5 prosent etter at Federal Reserve onsdag signaliserte sin første renteøkning i mars. Samtidig ville sentralbanksjef Jerome Powell ikke utelukke en renteøkning på hvert møte ut 2022.

Futureshandelen peker dog mot en negativ åpning fra start på Wall Street torsdag.

Brent-oljen over 90

Onsdag kveld var oljeprisen over 90 dollar for første gang siden 2014, og frontkontrakten for Brent-oljen har torsdag ettermiddag karret seg opp igjen på 90-tallet etter en liten dipp. WTI-oljen er marginalt opp i dagens handel til 87,38 dollar.

Til sammenligning kostet Brent-oljen 89,70 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Gjennombruddet kommer som følge av en av kombinasjon av geopolitiske spenninger mellom Russland og Ukraina, i tillegg til at tilbudssiden er lav samtidig som etterspørselen stiger.

«Selv om energisektoren er spart for direkte sanksjoner mot Russland, kan økonomiske sanksjoner fortsatt påvirke råoljeforsyningen. Dette kommer samtidig med en stram tilbudsside ettersom produsenter sliter med å møte etterspørselen fra før», skriver analytikere fra ANZ Research.

Equinor faller 0,2 prosent, mens Aker BP er opp 0,5 prosent.

PGS-krakk

Resultatsesongen er i gang, og torsdag er det PGS som stjeler overskriftene. Selskapet øyner et bedre marked, men tapte nesten 1,5 milliarder kroner før skatt i fjor og ser også en risiko for at det kommer i brudd med lånebetingelser mot utgangen av første kvartal.