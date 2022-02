Oslo Børs stiger i åpningen onsdag.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.200,39, opp 0,78 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

En rekke selskaper har i dag lagt frem sine kvartalstall. Se alle her.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,85 prosent på 94,07 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,86 prosent til 92,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisen falt tirsdag kraftig etter nyhetene om at Russland vil flytte sine styrker bort fra Ukraina . Senere på kvelden hentet oljeprisen seg litt inn igjen, etter det ble kjent at Ukrainas forsvarsdepartement ble utsatt for et dataangrep, trolig av Russland.

«Samtaler mellom Tysklands forbundskansler Scholz og president Putin støttet markedets forventninger om at en forestående russisk invasjon virker mindre sannsynlig,» skriver markedsanalytiker Edward Moya i OANDA i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Oljemarkedet er imidlertid fortsatt stramt, og ifølge nyhetsbyrået mener en rekke analytikere at prisene fortsatt er på vei mot 100 dollar fatet.