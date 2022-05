Det går mot oppgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp drøyt 0,2 prosent like etter klokken 07.40 mandag.

Roger Berntsen i Nordnet spår OBX-indeksen opp 0,2-0,6 prosent fra start.

Blandet i Asia

I Tokyo stiger Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer like mye.

I Fastlands-Kina faller large cap-indeksen CSI 300 rundt prosenten, mens Shanghai Composite-indeksen går tilbake 0,4 prosent.

I Hongkong faller Hang Seng 1,8 prosent, tynget av tech-indeksen som er ned over 3 prosent. Den kinesiske elbilprodusenten Xpeng stuper over 8 prosent i forkant av sine første kvartalstall skal legges frem.

I Sør-Korea beveger Kospi-indeksen seg marginalt ned, akkurat som Sydney-børsen.

Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen opp

Oljeprisene trekker oppover i asiatisk handel, med frontkontrakten for Brent-oljen i 113,43 dollar pr. fat, tilsvarende 0,8 prosent oppgang så langt i dag.

WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 110,80 dollar pr. fat.

Wall Street snudde

To av de tre ledende indeksene på Wall Street endte uken i pluss. Etter en nedgang på over 2,5 prosent befant S&P 500 seg i et «bear-marked» rundt lunsjtider, men hentet seg inn til pluss i løpet av de seneste handelsminuttene.

Dow Jones steg 0,02 prosent til 31.260,58.

S&P 500 falt 0,01 prosent til 3.901,40.

Nasdaq ble dagens taper etter en nedgang på 0,30 prosent til 11.354,62.

USA-oppdateringen her.

Oslo Børs steg

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,2 prosent til 1.238,12 fredag. Havyard ble dagens vinner, med en oppgang på 38,3 prosent til 9,35 kroner på avtalen om å overta alle aksjer i HG Group AS.

Lakseaksjene var i støtet, etter melding om at lakseprisene trolig skal opp neste uke. Salmar steg steg 2,6 prosent til 703 kroner, mens Mowi endte opp 1,7 prosent til 240,30 kroner.

Tre aksjer steg til ny all-time high; Belships (26,15 kroner), Bonheur (377 kroner) og Hafnia (28,35 kroner).

Fire aksjer falt til ny all-time low; Atlantic Sapphire (18,60 kroner), Link Mobility (11,02 kroner), Ecit (5,94 kroner) og Nortel (16 kroner).

Børskommentaren her.