ESG-aksje opp etter ny mangedobling

Norwegian-styreleder Svein Harald Øygard har nå sikret seg Norwegian-aksjer for en drøy million kroner.

– Den endelige avtalen, beskriver konsernsjef Geir Karlsen avtalen som Norwegian nå inngår med Boeing. Avtalen sikrer Norwegian en ordre på 50 fly av typen 737 Max8, opsjoner på 30 til og det sikrer at Norwegian får igjen to milliarder kroner i forskudd som tidligere var ansett som tapt.

Se videoen for konsernsjef Geir Karlsens kommentarer om flykjøpet.

Lakseselskapene SalMar og Norway Royal Salmon har mandag inngått en avtale om å fusjon . SalMar falt 0,8 prosent, mens NRS endte opp 1,8 prosent. Det fusjonerte selskapet blir verdens nest største lakseselskap.

Analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets har sendt ut en oversikt over sine favorittaksjer for juni. Nå satser han på en av børsens grønne oppkjøpskandidater.

Pareto Securities høyner kursmålet på REC Silicon til 33 kroner pr. aksje, fra 30 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen steg 0,9 prosent.

Styret i Ørn Software Holding anbefaler enstemmig et frivillig kontanttilbud fra EG Norge om å kjøpe alle aksjene i Ørn Software til kurs 6,25 kroner. Nyheten sendte aksjen opp 34,1 prosent til 5,94 kroner.

Analytiker Øystein Lodgaard i ABG Sundal Collier trekker i dagens Finansavisen frem nettopp Ørn Software som en av tech-sektorens heteste oppkjøpskandidater.

– Vi tror Link Mobility og Ørn Software er høyaktuelle for PE-oppkjøp. De har lav churn, de vokser og genererer god kontantstrøm, sier han.

I rødt

Oljeserviceanalytiker Bård Rosef har vært stålbull i måneder og år. Men nå drar han til mer enn noen gang med et kursmål på Subsea 7 på 150 kroner. Aksjen har gått fra 60 til nær 100 kroner siden krigsutbruddet i Ukraina. Aksjen falt marginalt mandag.

Les resten av Dagens aksjetips her.

Blant tungvekterne falt Frontline 10 prosent. Lørdag ble det kjent at det John Fredriksen-dominerte selskapet har sikret seg 2,95 prosent av Euronav.

Analytiker Lars Bastian Østereng i Arctic Securities sier til TDN Direkt at lørdagens melding er interessant på grunn av forskjellige årsaker. Han viser blant annet til at bytteforholdet i avtalen mellom Frontline og de ikke navngitte Euronav-aksjonærene ligger på 1,40 pr. Frontline aksje sammenlignet med 1,45 pr. aksje i fusjonsavtalen mellom Euronav og Frontline fra 7. april.

– Jeg vet jo naturlig nok ikke hvem som har solgt disse aksjene til Frontline, men det er noen som da tenker at dette er en veldig bra deal, sier han.

Analytikeren sier videre at kursutviklingen i Frontline har vært veldig sterk den siste uken etter at Frontline rapporterte førstekvartalstall, og at det ikke er utenkelig at noen kanskje sikrer litt gevinst i dag.