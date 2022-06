Gjelsten-aksje steg tosifret etter gode nyheter

Samme meglerhus frykter at XXL må gjøre en større restrukturering, og nedgraderer selskapet fra hold til reduser med et kursmål på fem kroner pr. aksje. Aksjen falt i dag med 4,39 prosent til 6,65 kroner.

Fallet kommer etter at selskapet i forrige uke kom med resultatvarsel for andre kvartal, der selskapet kunngjorde et kraftig kutt i forventet inntekt grunnet svekket forbrukersentiment.

Både TGS og Magseis Fairfield kunne mandag melde om forlengelse av jobber. TGS-aksjen steg 1,19 prosent til 153,5 kroner, mens Magseis steg 1,42 prosent til 5,73 kroner.

Opptur

Havila Kystruten fikk i dag medhold fra Hordaland tingrett, etter at selskapet i forrige uke tok rettslige skritt for å bli formelle eiere av skipet, kom det frem i en børsmelding. Selskapet har fått bruksrett for skipet i inntil to år. Aksjen endte opp 0,26 prosent på nyheten.

Bjørn Rune Gjelstens Ultimovacs meldte mandag morgen om positive nyheter om sin kreftvaksine. Aksjen steg 11,79 prosent til 73 kroner.

Inify Laboratories, som er en diagnostikkvirksomhet skilt ut av ContextVision, er fra i dag notert på Euronext Growth. Aksjen endte første handelsdag opp 150 prosent til 10 kroner.

– Det handler om effektiv og sikker kreftdiagnostikk. Jeg begynte med prosjektet om å skape et eget helseselskap, for to år siden. Det er basert på en ekstrem kraftig teknologi – ikke bare programvare, men hele tjenesten kreftdiagnostikk, på ett laboratorium, sier Inify-sjef Fredrik Palm til Finansavisen.

I en ny analyse ser meglerhuset Carnegie oppside i oljeselskapet Okea, og setter kursmålet til 60 kroner. Aksjen steg med 3,58 prosent til 52,1 kroner.

HAV Groups datterselskap Norwegian Electric Systems har blitt tildelt kontrakter av Volstad Maritime. HAV Group-aksjen endte opp 3,57 prosent til 14,5 kroner.

Borgestads datterselskap Höganäs Borgestad Holding har blitt enig med Nordea om en forlengelse av lån. Borgestad endte opp 6,31 prosent til 2,36 kroner.