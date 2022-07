Nasdaq faller nesten 2 prosent

New York-børsens toneangivende indekser startet relativt flatt ved åpning fredag, men har utviklet seg negativt utover dagen. Klokken 20 fredag kveld så det slik ut på de ledende amerikanske børsindeksene:

Nasdaq faller 2,27 prosent til 11.786 poeng.

faller 2,27 prosent til 11.786 poeng. S&P 500 faller 1,37 prosent til 3.944 poeng.

faller 1,37 prosent til 3.944 poeng. Dow Jones faller 0,78 prosent til 31.788 poeng.

Gårsdagens skuffende kvartalstall og guiding fra Snap har fått aksjen til å kollapse – Snap er i skrivende stund ned nesten 40 prosent. Selskapet sier selv at kvartalet viste seg å være svært utfordrende, og at de er skuffet over egne resultater.

– Vi er sannsynligvis bare i begynnelsen av en serie av vonde kvartaler for Snap, fordi utgangen av pandemien gjorde at de kom altfor høyt over kulen. På vei ned er det sidevind fra alle kanter, skriver Finansavisen-kommentator Karl Johan Molnes.

Neste uke er det klart for kvartalstall fra flere av teknologi-gigantene, blant annet Alphabet og Meta. Det kan se ut som at Snaps elendige kursutvikling har dratt selskapene ned med seg; aksjene faller henholdsvis 5,7 og 7,7 prosent.

Twitter har også levert kvartalstall , der de kunne vise til et resultat pr. aksje på minus 0,35 dollar. Til referanse var analytikernes forventninger på minus 0,11 dollar. Til tross for de svake resultatene står kursen nesten urørt på omtrent 40 dollar, en betraktelig rabatt fra Elon Musks godkjente bud på 54,20 dollar pr. aksje.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,785 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,8 prosent til 23,29.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener tempoet i rentesettingen vil kunne påvirke aksjemarkedene ytterligere i tiden fremover. Dersom prispresset i verdensøkonomien skulle avta fremover, noe han mener er naturlig gitt betydelige fall i råvareprisene den senere tid, tror han optimismen blant investorene vil stige tilsvarende.

«En volatil slutt på uken oppsummerer ganske greit hvordan resten av uken har vært, ettersom investorer har måttet tolke et bredt spekter av data, resultater, rentebeslutninger og geopolitisk utvikling. Og alt i en tid hvor det er enorm usikkerhet rundt de økonomiske utsiktene som følge av inflasjon, covid og krigen i Ukraina», skriver analytiker Craig Erlam i en rapport fra Onda.