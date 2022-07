Wall Street til himmels etter rentebeslutning

Musikktjenesten Spotify slo forhåndsestimatene, og steg 12,2 prosent.

Antall passasjerer som fløy med lavprisflyselskapet Wizz Air firedoblet seg i siste kvartal. Aksjen steg 10,4 prosent.

Ford publiserte også tall like før stengetid, og fyker opp over 6 prosent i etterhandelen.

Teknologiutvikleren Qualcomm slo forhåndsestimatene både på topp- og bunnlinjen, ifølge CNBC. Aksjen faller likevel nesten 3 prosent i etterhandelen.

I morgen kommer det en flom av tallslipp, blant annet fra selskapene Apple, Amazon, MasterCard, Nestlé, Samsung, Shell og Intel for å nevne noen.

Olje og makro

Prisforskjellen på europeisk og amerikansk olje er på sitt største siden 2020. Ved stengetid ble futures-kontraktene på brent-oljen for september handlet for 107,57 dollar, opp 3,0 prosent for dagen, mens WTI-oljen ble handlet for 98,31 dollar, opp 3,5 prosent.

De amerikanske råoljelagrene falt med 4,5 millioner fat til 422,1 millioner fat i forrige uke. Bensinlagrene falt med 3,3 millioner fat mens destillatlagrene falt med 0,8 millioner fat.

USAs handelsbalanse var på minus 98,1 milliarder dollar i juni, viser offisielle tall onsdag. Måneden før var handelsunderskuddet på minus 104 milliarder dollar.

Samtidig har det blitt kjent at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 1,9 prosent på månedsbasis i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 0,5 prosent.

Pending home sales i USA var ned 8,6 prosent på månedsbasis i juni. Her var det ventet en nedgang på 1,5 prosent. Pending home sales er boligsalg hvor kontrakter er undertegnet, men hvor salget ikke er endelig gjennomført.