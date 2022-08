Saken oppdateres ...

Etter omtrent to timers handel står hovedindeksen på Oslo Børs til 1.250,69 poeng, ned 0,4 prosent siden børsslutt tirsdag.

Konsumprisindeksen i Norge steg i juli 6,8 prosent på årsbasis , en oppgang på 1,3 prosent fra juni. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror Norges Bank kommer til å heve styringsrenten med 50 basispunkter i august.

Prisen på Brent-oljen har falt 0,5 prosent til 95,87 dollar pr. fat så langt i dag, mens prisen på WTI -oljen er ned 0,4 prosent til 90,07 dollar pr. fat. Russiske utfordringer i Ukraina og økte råvarelagre i USA har påvirket utviklingen.

Equinor-aksjen la på seg over 3 prosent i går, men faller tilbake 0,2 prosent til 362,40 kroner onsdag. Aker BP faller 1 prosent til 326,60 kroner.

Laks

I en oppdatering fra Nordea Markets kommer det frem at meglerhuset nedgraderer en rekke sjømataksjer. Blant disse er Lerøy Seafood som de mener er et mindre tiltalende investeringscase enn tidligere, blant annet fordi de gikk glipp av det blomstrende laksemarkedet i andre kvartal som følge av faste kontrakter. Aksjen faller 4,5 prosent til 69,45 kroner.

Nordea nedgraderer samtidig Grieg Seafood, Austevoll og Mowi, som faller henholdsvis 4,5, 4,4 og 1,5 prosent.

Salmar faller 2,3 prosent til 664,50 kroner, mens Bakkafrost er ned 2,1 prosent til 628,00 kroner. Dette skjer tross prisstigning på eksportert laks i uke 31.

Diverse

Onsdag morgen ble det kjent at Borr Drilling planlegger å hente 250 millioner kroner i en ny emisjon. Aksjekursen faller 2,2 prosent til 35,47 kroner.

Ketil Skorstad mener Akastor, som stiger over 8 prosent i dag, er børsens billigste aksje. I et intervju med Finansavisen deler han flere aksjetips.

Awilco LNG har inngått en ny TC-kontrakt for Wilforce med et stort oljeselskap med varighet på seks måneder. Aksjen stiger 0,5 prosent til 5,84 kroner.

Sparebank 1-analytiker Øyvind Mossige gikk til hold på Autostore -aksjen allerede i november i fjor, og har siden dette kuttet selskapets kursmål gjentatte ganger. I en analyse onsdag går han til ren salgsanbefaling på aksjen, og kutter kursmålet. Aksjekursen faller over 4 prosent til 16,43 kroner.

Bergen Carbon Solutions -aksjen falt 15 prosent i går etter at to millioner aksjer ble solgt med saftig rabatt etter børsens stengetid mandag. Mye tyder på at Øystein Stray Spetalens Saga Pure står bak aksjedumpingen. Aksjen faller ytterligere 2 prosent til 36,25 kroner i dag.

Heike Heiligtag, tidligere styremedlem i REC Silicon , informerte i går at hun trer ut av selskapets styre med virkningsdato i dag onsdag. Mandag skrev Finansavisens aksjekommentator Karl-Johan Molnes at REC Silicon «Bør tas av børs». Aksjen stiger 5 prosent til 21,20 kroner.

I går steg DNO-aksjen med 16,5 prosent etter en ny analyse fra Pareto.

– Vi mener markedet undervurderer størrelsen og kontantstrømmen til DNO, sa Tom Erik Kristiansen tirsdag. DNO-aksjen styrkes 2,2 prosent til 16,04 kroner onsdag.