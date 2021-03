Sikret nok et prosjekt – har passert 600 mill. på to dager

SLIK: «Brekketunet» i Ås vil etter planen stå ferdig om to og et halvt år. Illustrasjon: OBOS Nye Hjem/Løvenskiold Eiendom

AF Gruppen skal bygge boligprosjektet Brekketunet sentralt i Ås i Viken fylke, opplyser entreprenørkonsernet onsdag. Oppdragsgiver er selskapet Brekkeveien 19 Utvikling, som eies 50/50 av OBOS Nye Hjem og Løvenskiold Eiendom.

Prosjektet er på 17.900 kvadratmeter i bruttoareal. Det omfatter fem hus med tilsammen 146 leiligheter på mellom 33 og 120 kvadratmeter, felles takterrasser samt parkeringskjeller med boder og tekniske rom.

Verdien av oppdraget oppgis til 341 millioner kroner.

På to dager har AF Gruppen dermed meldt om kontrakter verdt tilsammen over 600 millioner.

Tidligere onsdag meldte AF Gruppen om en kontrakt verdt 125 millioner svenske kroner . Denne gjelder et logistikksenter utenfor Stockholm. Tirsdag ble det kjent at AF Gruppen skal bygge et nytt boligprosjekt i Oslo for Ivar Tollefsen-selskapet Fredensborg Bolig. Her er verdien 150 millioner.

Salgsstart for Brekketunet er nå i første kvartal. Byggingen ventes å starte i fjerde kvartal og pågå til fjerde kvartal 2023.