Sikker som banken?

Det er kanskje ikke høyaktuelt akkurat nå, men det er et poeng at det ikke er banken, men vi som låntagere som bestemmer når vi ønsker ny verdi på boligen. Vi kjenner alle en eiendomsmegler som fikser det for oss. Det er vel ingen som skaffer seg en lavere verdi på kåken når markedet er svakt og sender til banken? Dermed blir belåningsgraden banken opererer med kunstig.